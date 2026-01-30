免費親子好去處2026: 零成本放電攻略！10大免費室內外遊樂場/博物館推介

免費親子好去處

在香港這個「寸金尺土」的城市生活，家長們想給小朋友安排豐富的週末活動，又不想荷包「大出血」？其實除了迪士尼和海洋公園，香港市區和近郊隱藏著超多 「平、靚、正」 的免費親子好去處！

Trip.com 今次特意為各位爸媽搜羅了 2026年最新、最好玩的10個免費放電勝地。我們將這些景點細分為 「商場遊樂場」（行街順便玩）、「戶外大型公園」（親親大自然）以及 「寓教於樂博物館」 三大類別。無論你的小朋友是好動的「電兔」，還是喜歡探索知識的「小博士」，這裡絕對有適合你們的選擇！準備好未？即刻帶埋寶貝出發啦！

🎠 第一類：商場遊樂場 (行街、食飯、放電一Take過！)

1. 荃灣廣場 PLAY GARDEN：彩虹雲朵夢幻樂園 🌈

住新界西的朋友留意啦！荃灣廣場的 PLAY GARDEN 經過翻新後人氣依然爆燈。這裡主打「彩虹」與「雲朵」設計，色彩繽紛超適合幫小朋友影靚相！

親子免費好去處＃1 荃灣廣場 PLAY GARDEN

圖片來源：Trip Moment @ Joyful一舊雲

必玩亮點：

高空挑戰： 8米高的「彩虹晴空塔」，膽量大考驗！ 極速快感： 兩條超刺激的「彩虹秒速滑梯」，瀡落黎只需幾秒！ 多元設施： 雲上鞦韆、搖搖雲、音樂彩虹，還有觸感牆，訓練小朋友感官。

小編點評： 分為休憩區、遊玩區和打卡區，家長行街累了可以在旁休息，小朋友繼續玩，雙贏！

📍 實用資訊 地址： 荃灣大壩街 4-30 號荃灣廣場 L5

交通： 港鐵荃灣西站 A2 出口步行約 5 分鐘

開放時間： 10:30 - 20:00 (清潔時段 14:30 - 15:00)





2. 沙田新城市廣場 Dino Park：吼！勇闖恐龍世界 🦖

恐龍迷召集！佔地3.5萬平方呎的戶外恐龍公園，就在沙田市中心，交通極方便。這裡有巨型恐龍坐鎮，像極了侏羅紀公園！

親子免費好去處＃2 新城市廣場恐龍公園

必玩亮點：

巨型恐龍骨架： 長達26米的暴龍造型遊樂組，集繩網、攀爬、滑梯於一身。 高難度放電： 適合大齡兒童挑戰體能，還有空中飛索！ 幼兒專區： 細B都有專屬的小型滑梯和感官遊戲區。

Trip.com 用戶 @CS MAMA 分享： 「平日去人流較少，玩得更爽！旁邊就有汽水機，玩到渴隨時補給，一定要試個空中飛索！」

📍 實用資訊 地址： 沙田新城市廣場 1 期 5 樓戶外平台

交通： 港鐵沙田站 A3 出口直達

開放時間： 07:00 - 22:00 (清潔時段：13:30-14:30 / 17:30-18:30)





3. 葵芳新都會廣場 歷奇公園：巨型蔬菜派對 🍆

玩厭了普通滑梯？來試試在這個「農莊」裡玩！這裡以巨型蔬菜水果為主題，可愛度爆燈！

親子免費好去處＃3 葵芳新都會廣場歷奇公園

圖片來源：Trip Moment @ Vicki Sung

必玩亮點：

蔬菜造型： 茄子滑梯、南瓜鞦韆、青椒攀爬架，超級吸睛。 親子同樂： 特設親子鞦韆，爸爸媽媽可以同小朋友一齊盪！ 設施豐富： 6.5米高的巨型遊樂塔，加上5條不同長度的滑梯，包保玩到唔捨得走。

小編點評： 完全免費，加上位置就腳，週末人流較多，建議晚上食完飯過來「散步」兼放電！

📍 實用資訊 地址： 葵芳新都會廣場 L5 戶外露天廣場

交通： 港鐵葵芳站 D 或 E 出口

開放時間： 10:00 - 22:00





4. 旺角 MOKO 動樂園：鬧市中的雀鳥花園 🐦

旺角都有得免費玩？無錯！MOKO 動樂園結合了旺角地標「雀仔街」和「花墟」特色，設計非常有心思。

親子免費好去處＃4旺角新世紀廣場 MOKO 動樂園

圖片來源：Trip Moment @ Chocho

必玩亮點：

最長滑梯： 擁有近50米長的攀爬牆，以及一條3.8米高的金屬管狀滑梯，速度感十足！ 幼兒探索： 「童遊雀仔屋」適合年紀較小的小朋友爬行探索。 環保教育： 設有動感單車發電設施，邊玩邊學環保。

Trip.com 用戶 @Chocho 分享： 「大人Shopping，小朋友放電！地點就在Food Court隔離，食完野去玩最方便。」

📍 實用資訊 地址： 旺角太子道西 193 號 MOKO 新世紀廣場 L3

交通： 港鐵旺角東站 D 出口直達

開放時間： 10:00 - 21:00 (清潔時段 14:30 - 15:00)

🌳 第二類：戶外大型遊樂場 (陽光、草地、大空間)

5. 茶果嶺海濱公園：無敵海景＋玩水勝地 💦

這個近年新開的公園絕對是「九龍東之寶」！佔地極廣，不僅有無敵維港海景，夏天還有得玩水！

親子免費好去處＃5 茶果嶺海濱公園

圖片來源：Trip Moment @ titaniadesu

必玩亮點：

五大自然元素： 空氣、大地、天空、陽光、水，劃分不同遊樂區。 親水樂園： 設有嬉水噴泉裝置，夏天消暑一流（記得帶多套衫替換！）。 設施多樣： 超過60組遊樂設施，由BB級到小學雞級數都有。

小編點評： 這裡還可以帶寵物，是真正的人寵共融公園，黃昏時段來看日落超Chill！

📍 實用資訊 地址： 茶果嶺偉樂街西北面

交通： 港鐵觀塘站 B1 出口步行約 13 分鐘

開放時間： 07:00 - 23:00 (嬉水設施 08:00 - 20:00)





6. 深水埗公園共融遊樂場：沙水玩樂天堂 🏖️

除了深水埗電腦商場，這裡的公園也是寶藏！經過大翻新後，變身為以「大自然」為主題的共融遊樂場。

親子免費好去處＃6 深水埗公園共融遊樂場

圖片來源：康樂及文化事務署網頁

必玩亮點：

沙池體驗： 設有「沙丘地堡」，市區少見的大型玩沙區。 玩水區： 「綠洲噴泉」讓小朋友盡情玩水。 共融設計： 不同能力的兒童都能找到適合的鞦韆和滑梯，非常有愛。

Trip.com 用戶 @tantang 分享： 「又有沙玩又有水玩，小朋友玩到不想回家！」

📍 實用資訊 地址： 九龍荔枝角道 733 號

交通： 港鐵南昌站 A 出口步行約 9 分鐘 / 長沙灣站 A1 出口步行約 6 分鐘

開放時間： 全日開放





7. 啟德車站二期公園：繩網陣挑戰者 💪

啟德區發展迅速，這個公園前身是機場停機坪，現在變成了小朋友的冒險樂園。

親子免費好去處＃7 啟德車站二期公園

圖片來源：政府新聞網

必玩亮點：

大型繩網陣： 考驗小朋友的手腳協調和膽量。 滾筒滑梯： 不同於普通滑梯，滾筒式設計更有趣。 大沙池： 旁邊更附有玩沙工具，不用自己帶都得！

小編點評： 玩完可以順便去旁邊的AIRSIDE商場行街食飯，配套非常完善。

📍 實用資訊 地址： 啟德車站廣場兒童遊樂場 B

交通： 港鐵啟德站 D 出口步行約 6-8 分鐘

開放時間： 10:00 - 20:00

🏛️ 第三類：特色博物館 (涼冷氣、學知識)

8. 中電鐘樓文化館：走進電力歷史 ⚡

想找個室內有冷氣又可以學野的地方？這座一級歷史建築就最適合！

親子免費好去處＃8 中電鐘樓文化館

圖片來源：中電鐘樓文化館官方網頁

必玩亮點：

古蹟活化： 紅磚鐘樓非常有復古味，打卡一流。 互動展覽： 「電力世界」用互動遊戲教小朋友能源知識，不會沉悶。 免費導賞： 定期有導賞團和體驗活動，讓小朋友了解香港電力發展。

小編點評： 展館不大但精緻，適合安排1-2小時的知性之旅。

📍 實用資訊 地址： 九龍何文田亞皆老街 147 號

交通： 港鐵旺角站 D2 出口步行約 15 分鐘 / 乘搭巴士至中電站

開放時間： 週二、三、五至日 10:00 - 18:00 (週一、四休館)

9. 消防及救護教育中心暨博物館：小小消防員出動 🚒

邊個小朋友不喜歡消防車？這裡是全港最受歡迎的免費博物館之一，記得要提早預約！

親子免費好去處＃9 消防及救護中心暨博物館

圖片來源：消防處官方網頁

必玩亮點：

實物展示： 真正的消防車、救護車就在眼前，震撼感十足。 模擬體驗： 有模擬火場、急救教學，讓小朋友學習求生技能。 英雄閣： 向消防英雄致敬，富有教育意義。

Trip.com 用戶 @洋桃媽媽 分享： 「門口架舊式消防車已經令小朋友瘋狂，入面仲可以學急救，非常有意義！」

📍 實用資訊 地址： 將軍澳百勝角路 11 號

交通： 港鐵坑口站轉乘 298E/F 巴士

開放時間： 需網上預約 (逢週三休館)

10. 領展可持續未來館：玩遊戲學環保 🌍

位於樂富的全新概念館，全港首個以可持續發展為主題的免費教育場所。

親子免費好去處＃10 領展可持續未來館

圖片來源：領展網頁

必玩亮點：

沉浸式體驗： 360度投影、互動遊戲，讓環保議題變得生動有趣。 免費工作坊： 週末經常舉辦環保手作坊，可以免費參加。 位置方便： 就在樂富廣場內，買餸行街順便帶小朋友來上一課。



📍 實用資訊 地址： 樂富廣場 A 區 3 樓

交通： 港鐵樂富站 A 出口直達

開放時間： 10:00 - 18:30

🏨 玩到唔想走？精選親子酒店推介

難得放假，不如安排一個 兩日一夜親子Staycation？以下酒店不但對小朋友友善，部分更有主題房！

🏨 迪士尼與海洋公園系列

1. 香港迪士尼樂園酒店 (Hong Kong Disneyland Hotel)

親子酒店推介 #1 香港迪士尼樂園酒店

✨ 賣點： 維多利亞式宮殿設計，充滿童話氣息，更有機會在酒店內遇見迪士尼朋友！

⭐️ Trip.com 評分： 4.7/5

📍 地址： 大嶼山香港迪士尼樂園度假區

2. 迪士尼探索家度假酒店 (Disney Explorers Lodge)

親子酒店推介 #2 迪士尼探索家度假酒店

✨ 賣點： 充滿異國情調的探險主題，擁有四大洲特色庭園，是小小探險家的首選。

⭐️ Trip.com 評分： 4.6/5

📍 地址： 大嶼山香港迪士尼樂園度假區

3. 迪士尼好萊塢酒店 (Disney’s Hollywood Hotel)

親子酒店推介 #3 迪士尼好萊塢酒店

✨ 賣點： 以經典荷里活電影為主題，裝修時尚型格，是性價比最高的迪士尼官方酒店。

⭐️ Trip.com 評分： 4.5/5

📍 地址： 大嶼山香港迪士尼樂園度假區

4. 香港海洋公園萬豪酒店 (Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel)

親子酒店推介 #4 香港海洋公園萬豪酒店

✨ 賣點： 大堂設有超巨型圓柱水族館，配備礁赫主題泳池，直達海洋公園極方便。

⭐️ Trip.com 評分： 4.6/5

📍 地址： 黃竹坑黃竹坑道 180 號

5. 香港富麗敦海洋公園酒店 (The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong)

親子酒店推介 #5 香港富麗敦海洋公園酒店

✨ 賣點： 全港首間富麗敦酒店，戶戶向海，擁有無邊際泳池及室內兒童遊樂場「探險家」。

⭐️ Trip.com 評分： 4.7/5

📍 地址： 香港仔海洋徑 3 號

🏖️ 休閒度假與市區探索系列

6. 香港黃金海岸酒店 (Hong Kong Gold Coast Hotel)

親子酒店推介 #6 香港黃金海岸酒店

✨ 賣點： 真正海濱度假風，擁有露台海景房及多款人氣親子主題客房（如恐龍、太空），更有戶外水上樂園。

⭐️ Trip.com 評分： 4.4/5

📍 地址： 屯門青山公路 1 號

7. 香港東涌世茂喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)

親子酒店推介 #7 香港東涌世茂喜來登酒店

✨ 賣點： 鄰近東涌地標，設有室外泳池及兒童遊戲室，輕鬆探索大嶼山及乘搭昂坪360。

⭐️ Trip.com 評分： 4.5/5

📍 地址： 東涌怡東路 9 號

8. 香港沙田凱悦酒店 (Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin)

親子酒店推介 #8 香港沙田凱悦酒店

✨ 賣點： 鄰近中文大學環境清幽，提供單車租借服務，是一家大小單車遊吐露港的理想落腳點。

⭐️ Trip.com 評分： 4.6/5

📍 地址： 沙田澤祥街 18 號

9. 挪亞方舟度假酒店 (Noah’s Ark Hotel & Resort)

親子酒店推介 #9 挪亞方舟度假酒店

✨ 賣點： 位於馬灣大自然之中，以方舟為主題，結合沙灘、自然公園與教育展館的獨特住宿。

⭐️ Trip.com 評分： 4.2/5

📍 地址： 馬灣柏欣路 33 號

10. 港青酒店 (The Salisbury - YMCA of Hong Kong)

親子酒店推介 #10 港青酒店

✨ 賣點： 座落尖沙咀黃金地段，以超親民價錢飽覽維多利亞港景色，家庭套房寬敞實用。

⭐️ Trip.com 評分： 4.4/5

📍 地址： 尖沙咀梳士巴利道 41 號

