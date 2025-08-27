免費課程｜慈慧幼苗推出網上家長管教課程 助家長輕鬆應對育兒挑戰

為支援家長掌握正向育兒技巧，慈慧幼苗推出免費網上家長管教課程「正向育兒樂」。課程專為香港家長度身訂造，讓家長隨時隨地學習，輕鬆應對育兒挑戰。

慈慧幼苗服務總監黃家嘉主理課程，深入淺出講解育兒概念。（圖片來源：慈慧幼苗）

取材自理大及港大家長培訓課程

課程內容取材自香港理工大學及香港大學研發的「HOPE-20教兒樂家長培訓課程」，是本地首批以實證為本的育兒課程。課程設計以家長需要為本，提供靈活的網上學習平台，家長可按個人時間進度學習及重溫內容。課程包括專家講解、個案分析及家課練習，並設有定期網上諮詢環節，由導師親自解答疑問，專業又貼心。

課程架構完善 由淺入深掌握技巧

課程分為初階及進階班，共18堂，內容簡單易明，涵蓋家長常見育兒難題及正向處理方法：

．初階課程：9堂，每堂約3至4分鐘短片，教授基礎育兒技巧。

．進階課程：9堂，每堂約12分鐘，包含概念講解、家庭案例示範、功課實踐及簡單測驗。

課程專為育2至6歲幼兒的家長而設，助家長重拾管教信心。（圖片來源：慈慧幼苗）

4大課程重點 全方位提升育兒效能

課程圍繞四大核心範疇，助家長全面提升育兒效能：

1.建立及鞏固孩子良好行為

2.預防及處理孩子不當行為

3.與家庭成員有效溝通及達成共識

4.建立親密正向的親子關係

