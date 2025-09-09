免費輔導｜15個情緒支援服務整合 24小時真人支援熱線、網上文字訊息服務

9月為開學的月份，莘莘學子或因要開學，將要面對未知的升學或未來就業、無窮無盡的功課和考試、「一試定生死」 的DSE，或感到大壓力，特別焦慮和倦怠。又或者長大成人，正在上班的你，每天面對着客戶、老闆，或上司大量的要求、無限的工作量、朝9晚5重複的生活、急促的工作節奏等，習慣專注於工作，或可能忽略了自己的心理健康，導致疲憊、壓力和其他心理健康問題。

好好生活的同時，也要好好照顧自己心靈！Yahoo著數為大家搜羅了香港15個的24小時真人免費支援熱線、網上文字訊息服務，及線上心理健康和輔導服務，方便大家隨時隨地找到途徑照顧情緒。大家可以按所需的支援類型、服務提供時間、支援模式及語言偏好，挑選適合的服務。即睇內文了解更多！

政府心理輔導熱線服務

1. 情緒通18111：精神健康支援熱線

情緒通18111每日24小時由專人接聽電話，提供一站式精神健康支援服務。

網站｜按此

熱線：18111（24小時）

語⾔：廣東話、英語、普通話

情緒通精神健康支援熱線

2. 醫院管理局：精神健康專線

醫院管理局提供24小時由精神科護士接聽的熱線諮詢服務，為市民提供精神健康諮詢、資訊及轉介服務。

熱線：2466 7350（24小時）

語⾔：廣東話、英語、普通話

3. 社會福利署：熱線服務

社署熱線為讓來電者查詢福利服務資料及索取資料傳真；以及，社署熱線社工會於當值時間為有需要人士提供輔導、支援和諮詢服務，並安排適切的跟進服務。

網站｜按此

熱線：2343 2255（24小時）

語⾔：廣東話、英語、普通話

社會福利署熱線電話

非政府機構情緒支援熱線

1. 生命熱線：預防自殺熱線

由受過專業培訓的義工每日24小時接聽電話，以關懷聆聽接納陪伴，不加批判傾聽，紓解情緒給予正在經歷困擾或有自殺念頭的人士，以預防自殺。

網站｜按此

熱線：2382 0000（24小時）

語⾔：廣東話

「生命熱線」24小時預防自殺熱線

2. 撒瑪利亞會：多語言熱線支援

提供多語言熱線支援，由受訓義工為受情緒困擾者，如感到孤獨、抑鬱和焦慮等情緒困擾的人士，提供不加批判的聆聽與信任支持，陪伴度過難關。

網站｜按此

熱線：2896 0000（24小時）

語⾔：廣東話、英語、普通話及其他語言

3. 明愛向晴軒：向晴熱線及財困壓力輔導專線

向晴熱線為面對自殺、家暴、災難或情緒危機者，提供即時電話輔導、評估介入及轉介服務，給予即時支援；財困壓力輔導專線為受債務困擾人士提供債務重組、破產等資訊，並依個案評估提供合適解決方案。

網站｜按此

熱線：向晴熱線182 88（24小時）；財困壓力輔導專線3161 0102（24小時）

語⾔：廣東話

明愛向晴熱線及財困壓力輔導專線

4.浸信會愛羣社會服務處：精神健康諮詢熱線

浸信會愛羣社會服務處提供由專業社工接聽的精神健康諮詢熱線，透過多元的支援服務，為尋求情緒支援及查詢精神健康服務的人士提供協助，及增加市民對精神病的認識。

網站｜按此

熱線：2535 4135

語⾔：廣東話

浸信會愛羣社會服務處 精神健康諮詢熱線

免費網上心理輔導服務

1. Open噏：24小時網上文字訊息服務

Open噏主要為6-24歲青少年而設，提供全天候24小時網上文字訊息服務，陪伴年青人一起面對來自學業、家庭、朋輩相處、工作等引致的情緒困擾。隨時可透過手機或電腦，於WhatsApp、Facebook Messenger、手機短訊，以及官方網站講出心事。

網站｜按此

語⾔：中文

Open噏24小時網上文字訊息服務

2. 明愛連線Teen地：網上青年支援隊

服務6-24歲有成長需要或受情緒、網絡困擾的青少年，透過線上線下結合服務強化其人際網絡、情緒健康及發展潛能。

網站｜按此

WhatsApp/Signal：93773666

Telegram：@caritasinfinityteens

語⾔：中文

明愛連線Teen地 網上青年支援隊

3.「輔負得正」手機應用程式

透過程式接受輔導，包括由專業社工直接提供的輔導，心情測試和心理健康信息，以正面方法處理負面情緒。

網站｜按此

語⾔：中文

iOS版本｜按此

Android版本｜ 按此

「輔負得正」手機應用程式

4. Help Me： 香港心聆（mind hk）的網上小助手

「Help Me」是香港心聆（mind hk）的網上小助手，透過ai無間斷為服務使用者提供有關精神健康的資訊，如改善睡眠的方法、自我放鬆練習、「自我關懷」的方法等，方便使用者得到改善精神健康資訊。

網站｜按此

語⾔：繁體中文及英文

Help Me網上小助手

專為照顧者而設的支援服務

1. 香港婦女中心協會 賽馬會太和中心：照顧者情緒支援熱線

有見於照顧者在照顧日常上壓力沉重，賽馬會太和中心成立照顧者情緒支援熱線，聆聽照顧者的需要，給予關懷與支持，需要時作出服務轉介及日常生活支援。

網站｜按此

熱線：2654 6266

語⾔：廣東話

香港婦女中心協會 賽馬會太和中心

2. 社會福利署：24小時照顧者支援熱線

社署熱線由專業社工接聽，為照顧者提供即時支援、危機介入及外展服務，減輕照顧者壓力並轉介福利資源，讓有需要照顧者得到跟進服務。

網站｜按此

熱線：182 183（24小時）

語⾔：廣東話、英語、普通話

3. 明愛賽馬會照顧者資源及支援中心：提供日常生活支援、情緒支援及社交支援

為情緒支援、服務轉介及日常生活支援的照顧者提供一站式支援服務，建立互助網絡，提升照顧能力與生活品質。

網站｜按此

熱線：3892 0101

語⾔：廣東話

4. 賽馬會耆智園：照顧者情緒支援熱線、照顧方法

熱線及網站為腦退化症的照顧者提供情緒支援、照顧方法、資源網絡及未來安排。

網站｜按此

熱線：2333 2393

語⾔：廣東話

賽馬會耆智園

花開得再久，也會有凋零的時候，人也是。請記住要照顧好自己心理健康，才能更好照顧所愛及未來。你在這個人生旅途上並不孤單，社會上有不少資源助你走過低谷。

