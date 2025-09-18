Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Yahoo獨家送100盒半島酒店迷你奶黃月餅

今年半島精品店與咖啡廳與Yahoo聯乘推出震撼禮遇，免費送出100盒（總值超過$47,800）迷你奶黃月餅！半島精品店與咖啡廳出品的迷你奶黃月餅，以金黃酥潤的餅皮包裹絲滑奶黃餡料，濃郁奶香與細膩甜潤完美交融。到網店購買半島酒店迷你奶黃月餅 (8個)，價錢亦只低至$478/盒！

Yahoo APP會員免費換領半島酒店奶黃月餅

半島精品店與咖啡廳聯乘Yahoo獨家送出100盒免費奶黃月餅（8個），每盒奶黃月餅價值$478。只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「半島酒店奶黃月餅（8個）」乙盒。

半島酒店奶黃月餅 (價值$478/盒)

兌換分數：400YPoints（新會員｜按此換領）、8,800YPoints（現有會員｜按此換領）

兌換日期：9月18日

數量：100盒

按此傳送至換領頁面

半島酒店迷你奶黃月餅 8件裝低至$478/盒

於網店購買半島酒店迷你奶黃月餅 (8個)，價錢低至$478/盒，一盒8件分享給親友剛剛好，作為佳節禮物亦絕對夠體面！

按此購買

日期：2025/09/18起

地點：Yahoo APP

