【賽馬會智家樂計劃x家福會】STAND BY YOU 童「FUN」雪糕車 免費派發雪糕（01/09-20/09）

9月開學月，家福會「童」步家 · 愛計劃聯乘「賽馬會智家樂計劃」於9月1日至20日，安排「STAND BY YOU 童『FUN』雪糕車」於不同區域停泊，派發杯裝雪糕，透過愛的話語，宣傳正向管教及和諧家庭的訊息，並為學生、家長及市民大眾打打氣加加油。

免費派發雪糕詳情

9月1日（星期一）中午12:00-下午4:00丨順利邨(利康樓地下空地)

9月2日（星期二）中午12:00-下午4:00丨麗閣邨(近長沙灣A1出口)

9月4日（星期四）下午1:00-5:00丨葵涌廣場

9月5日（星期五）上午11:30-下午15:30丨北角匯(近渣華道市政大廈)

9月5日（星期六）中午12:00-下午4:00丨安泰邨(近智泰樓)

9月8日（星期一）上午10:30-下午14:30丨油麗邨(仁麗樓 對出空地)

9月9日（星期二）中午12:00-下午4:00丨海麗邨(聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學對面)

9月11日（星期四）中午12:00-下午4:00丨葵芳邨(羅馬廣場)

9月12日（星期五）中午12:00-下午4:00丨彩明苑(彩貴閣對面 近香港知專設計學院)

9月16日（星期二）下午1:00-5:00丨油塘邨(貴塘樓 對出空地)

9月18日（星期四）下午1:30-5:30丨城市花園道(城市花園酒店 對面)

9月20日（星期六）中午12:00-下午4:00丨健明邨(健明邨下邨，近I am. Bakery)

—

日期：2025/09/01、2025/09/02、2025/09/04、2025/09/05、2025/09/06、2025/09/08、2025/09/09、2025/09/11、2025/09/12、2025/09/16、2025/09/18、2025/09/20

地點：觀塘、深水埗、葵涌、北角、油塘及將軍澳指定地點

