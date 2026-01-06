Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

免 VPN 玩 ChatGPT、Claude？SmarTone AI Connect 全新服務，新客一年免費試用

隨著生成式 AI 熱潮席捲全球，但多個熱門的海外服務，如 ChatGPT、Gemini、Claude 都把香港用戶拒諸門外？聰明的香港人早就想出了多種辦法克服！SmarTone 今日更宣佈推出全港首創的「AI Connect」服務，旨在打破地域限制，讓用戶無需使用 VPN，即可在手機上直接連接全球最熱門的 AI 平台，包括廣受歡迎的 ChatGPT、Claude 以及其他主流模型。

穩定直連，告別 VPN 繁瑣操作

以往香港用戶若要使用部分海外的 AI 服務，往往需要依賴 VPN 進行跨區連線，不僅過程繁瑣，亦可能面對連線不穩或帳號被封鎖的風險。SmarTone 這次推出的「AI Connect」，透過專屬網絡，為用戶提供一站式的直接連線方案。用戶只需在流動裝置，包括手機或透過 SmarTone 的網路，即可直接透過手機與全球頂尖的 AI 模型進行互動，大幅提升工作效率與創意發想的便利性。

新客戶驚喜優惠：首年免費用

為了推廣這項創新服務，SmarTone 推出限時上台優惠。凡新客戶現時辦理指定 5G 月費計劃並簽約上台，即可免費獲得「AI Connect」服務首 12 個月的使用權；現有客戶則要以 HK$28 另外追加申請。

一鍵連線 AI Connect

開啟 SmarTone 客戶專屬的 SmarTone CARE App 點擊「漫遊及增值服務」 點擊「AI Connect」 開啟服務 登入各大 AI 服務的網頁端進行互動

注意事項

流動裝置必須使用透過 SmarTone 網絡才能使用「AI Connect」服務。

「AI Connect」服務須驗證網頁域名，才能連接相關 AI 平台的網頁版。請確保使用時已關閉第三方 VPN 或 iCloud「私密轉送」等改變原始域名的功能，才開啟並使用此服務。

如有網絡分享（Tethering）至其他裝置，其他裝置不可使用「AI Connect」服務。

