兒子竟遭酸是殘廢！陳子玄高EQ曝健康現況

▲陳子玄近日分享家裡添新成員，沒想到竟有網友在留言指她兒子是殘廢，本人不忍了高EQ曝兒子的健康現況。（圖／陳子玄FB）

[NOWnews今日新聞] 女星陳子玄與前夫陳麒凱在2019年離婚，兩人育有1子，2023年她與圈外男友江國瑋再婚後，時常分享家庭生活，感情非常甜蜜。而在21日，她於Facebook上開心宣布「家裡有新的成員了」，並公開兩隻蘇卡達象龜的照片，引來許多網友分享自己養的烏龜寵物。但不料竟有人留言：「她有一個兒子好像是殘廢」，馬上釣出陳子玄本人高EQ回應，否認殘廢傳聞，表示自己的兒子很健康。

陳子玄近日分享家裡養兩隻蘇卡達象龜的消息，還開心曬出多張照片，但沒想到會引來酸民提到兒子的健康狀況，對此，陳子玄也火速出面反擊：「我兒子不是殘廢！現在非常健康喔」高EQ回應引發網友大讚。

▲陳子玄曬出新寵物照片。（圖／陳子玄FB）

陳子玄曾透露兒子狀況 坦承發育較緩

陳子玄與前夫陳麒凱的兒子在剛出生時，被發現左腦蜘蛛網膜內有個小囊腫，會出現癲癇症狀，但可透過吃藥控制，陳子玄也曾發文分享兒子狀況，透露在1個月大手術後，6個月時就痊癒，癲癇症狀也在按時服藥後改善很多。

不過陳子玄也坦承兒子發育較遲緩，因出生時生病的關係，比同齡人慢1年左右，但在早期就開始治療課程後，慢慢進步中，現已8歲上小學，健康狀況也越來越穩定。

陳子玄以八點檔演員出道 曾發過專輯當歌手

陳子玄在2010年以《家和萬事興》的客串演員出道，之後參與多部八點檔戲劇演出，角色戲份也越來越多。直到2013年，陳子玄出演《世間情》，以金佩芳一角受到外界關注，演技獲得肯定。除了演戲外，陳子玄也曾以歌手身分出道，在2012年12月發行首張專輯《台灣女孩》，可愛外貌配上甜美歌聲，成功吸引大批粉絲。

