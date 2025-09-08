兒子結婚 阿諾舒華辛力加再度榮升老爺

香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！

Yahoo Food ・ 1 天前