兒歌「鯊魚寶寶」創作公司上市 股價一度飆破60%

（法新社首爾18日電） 風靡全球的韓國兒歌「鯊魚寶寶」（Baby Shark）的創作公司─碰碰狐今天在韓國交易所上市，上市首日股價一度飆破60%。
受到兒童喜愛的Baby Shark Dance兒歌是由碰碰狐（Pinkfong）公司於近10年前上傳至YouTube平台，如今在YouTube上的觀看次數已超過160億次，是觀看次數最多的影片，約是排名第二的洗腦拉丁歌曲Despacito（慢慢來）的兩倍。
「鯊魚寶寶」以輕鬆愉快的旋律逐一介紹鯊魚一家，在全球大受歡迎，紐約梅西感恩節大遊行（Macy's Thanksgiving Day Parade）也曾出現鯊魚寶寶巨型氣球。
成立於2010年的碰碰狐，是韓國兒童教育娛樂公司，大部分收入來自線上內容銷售和現場演出。該公司旗下擁有許多兒童動畫和教育節目。經營業務包括出版兒歌合集、動畫片及電影、APP、表演活動及品牌合作等。
碰碰狐在韓國交易所早盤交易，股價較發行價3萬8000韓元（約新台幣810元）上漲約17%，之前一度飆升超過60%。
分析師表示，股價飆漲是首次公開發行（IPO）的正常現象。興國證券（Heungkuk Securities）分析師崔鐘京（Choi Jong-kyung，音譯）說：「理論上，新上市的股票在首個交易日應該會上漲30%到40%左右…（碰碰狐公司）目前的漲幅是非常自然的現象。」
碰碰狐去年營收達974億韓元，年成長11%；營業利益188億韓元，幾乎是前一年的4倍。
