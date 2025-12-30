【兒科醫生拆解開刀寶寶免疫需要！持續補充產道免疫益菌 長效鞏固免疫防線】

寶寶的免疫細胞約 70%集中在腸道，所以腸道菌群的平衡對寶寶的免疫系統發展十分重要。在最近一則本地大學研究指出，剖腹產寶寶由於未經產道自然分娩，體內的「產道免疫益菌」數目近乎零◬，因此腸道菌群建立相對緩慢，影響寶寶的免疫力發展 。

很多父母以為只要照顧好寶寶頭6個月的免疫力就夠了，但其實免疫力的發展是一個長達數年的過程。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生林卓燊醫生建議，即使寶寶進入6個月後，仍然要持續補充「產道免疫益菌」最少12個月，有助提升抗病力近3倍❖，長效鞏固寶寶的免疫發展。

廣告 廣告

剖腹產寶寶因缺少產道免疫益菌 更易生病



林醫生指出，嬰幼兒的免疫系統在兩歲前仍處於快速發展期，而腸道菌群的平衡對免疫力至關重要。自然分娩時，寶寶會經過母親產道，接觸到有益菌群，例如雙歧桿菌，這些「產道免疫益菌」能幫助寶寶建立健康的腸道菌群，降低過敏和感染風險，並提升免疫力。

相反，剖腹產寶寶因未經產道分娩，體內幾乎沒有「產道免疫益菌」◬，導致腸道菌群建立較慢，微生態更容易失衡。本地大學研究顯示，近九成剖腹產寶寶在 1 歲前曾生病⁂，相比順產寶寶，更容易出現過敏、呼吸道問題及免疫力不足。

母乳營養最好 如不足可選擇含「產道同類益菌」奶粉 補充至少到3歲

很多父母因母乳不足，會因應寶寶不同需要選擇奶粉配方。林醫生指，市面上奶粉種類很多，而剖腹產寶寶建議可選擇專屬免疫配方，因為配方能快速補充開刀寶寶缺少的「產道同類益菌」。成分科研，有助增加免疫益菌近100倍•; 而在補充益菌方面，與一般配方相比可差高達 40 倍⁂。林醫生提醒，家長常誤以為免疫力只需在頭 6 個月加強，之後就可以減少補充。但事實上，免疫力的建立是一個長期過程，需要持續補充營養。

「寶寶的免疫力要到大約 3 歲才會慢慢穩定，所以在此之前，持續加強免疫力非常重要。」林醫生強調，隨著寶寶年齡增長，開始接觸更多外界環境，例如學前班或社交活動，生病風險自然增加。林醫生建議，家長可繼續選擇剖腹產免疫配方到最少3歲，幫助補充缺少的「產道免疫益菌」，調節腸道菌群平衡，從根本支持免疫力發展。

Advertisement



持續飲用12個月 有助提升抗病力近 3 倍 ❖

有研究指出，剖腹產寶寶免疫風險比順產寶寶高出8倍•• 。林醫生指，別忽視寶寶頭3年的免疫力發展，建議家長可透過繼續為寶寶補充所缺乏的產道同類益菌，從而增強免疫防護。



有別於一般奶粉配方，剖腹產寶寶專屬免疫配方精準補充剖腹產寶寶缺乏的「產道免疫益菌」，成分科研指出，持續飲用 6 個月有助於增加寶寶體內抗體 sIgA 達高2.7倍 ⌀，從而加強免疫力。持續飲用 12 個月，抗病力更可以提升近 3 倍 ❖。除此之外，成分科研證實有效減少常見免疫問題，包括減少 50% 的皮膚問題¹ 、減少 44% 的發燒² 、減少 56% 的急性腹瀉³及有助於減輕呼吸道感染的症狀⁴。









————————————————————————————————————————

加入AptaClub剖腹產媽媽Group 與專屬醫護團隊交流

想了解更多剖腹產資訊及與醫療團隊交流，可以立即加入剖腹產媽媽專屬WhatsApp Group，除了可與同院媽媽們交流，亦有專屬醫護團隊適時解答媽媽各種問題。

媽媽可以加入不同醫院專屬的剖腹產媽媽Group，與同院媽媽分享經驗

由專業團隊，包括婦科醫生、兒科醫生、護士、助產士等解答媽媽問題

定期分享孕兒tips

與同院媽媽分享經驗及互相支持

【立即加入剖腹產媽媽谷】：https://fqmx.short.gy/0SVvMC

——————————



◬ 香港理工大學邱家琪博士2023年6月27日發表的研究報告。

⁂ 香港理工大學邱家琪博士2024年5月24日發表的研究報告。

^ 指配方中的30億BBM-16V (cfu/100g)及GOS/FOS (8.7g/100g)。根據達能截至2025年4月香港市場資料，以市面上主要銷售的兒童成長配方奶粉標籤作比較。

* 30億BBM-16V (cfu/100g奶粉，非源自產道) ，屬短雙歧桿菌。短雙歧桿菌是常見於產道的益菌種。

# 指低聚半乳糖和低聚果糖的特別組合 (13克/公升) 。

⧫有成份研究顯示。剖腹產寶寶在飲用含有scGOS/lcFOS 及 B. breve M-16V 組合的配方後，雙歧桿菌數量有顯著增加。雙歧桿菌是一種支持免疫力的益生菌。

▴ 根據Kantar香港2021的調查結果，調查對象為醫生（婦產科/兒科專科），樣本數量為73。

▽根據Kantar香港在2020年9月進行的一項市場調查結果。受訪對象為Aptamil白金版用家中的剖腹產媽媽。樣本數目為95。

❖ Zhang K et al 2025 ESPGHAN

▣ 指配方中的成分(scGOS/lcFOS 及 B. breve M-16V 組合) 已獲得多國專利，並有多個臨床研究實證其對剖腹產寶寶免疫力的功效, 超越其他配方

**指定階段適用

■ 配方含有益生元、益生菌（GOS/FOS 及雙歧桿菌BBM-16V） 及營養素如維他命C、D，支持身體免疫發展

¹ Chin Chua M, et al. JPGN, 2017; 65:102-6 研究對象為153名剖腹產寶寶，紀錄他們由出生至16週的短雙歧桿菌數量，與及對相關的身體狀況作出分析。​

² S Arslanoglu, et al. J. Nutr. 138: 1091-1095,2008 ​

³ E Bruzzese et al. Clinical Nutrition 28 (2009) 156-161 ​

⁴ Chatchatee P. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Apr;58(4):428-37​ ​

⁵ Petra A. M. J. Scholtens et al. J. Nutr. 138: 1141–1147, 2008.

• “100倍”指短雙歧桿菌的數量增加超100倍。Phavichitr N, et al. Impact of synbiotics on gut microbiota during early life: a randomized, double-blind study. Sci Rep. 2021 Feb 11;11(1):3534.

•• 免疫風險指人體免疫系統反應過度而引致的過敏反應。

° 含SYNEO組合的配方奶研究涵蓋至三歲寶寶。 Wang, Y., et al. Restoration of gut microbiota with a specific synbiotic-containing infant formula in healthy Chinese infants born by cesarean section. Eur J Clin Nutr(2025). ；Kosuwon, P et al. “A synbioticmixture of scGOS/lcFOS and Bifidobacterium breve M-16V increases faecal Bifidobacterium in healthy young children.”

⌀



——————————