兒童乘私家車束縛設備相關規例即日起生效

【Now新聞台】世界乒乓球冠軍賽蒙彼利埃站，港隊的杜凱琹打入女單十六強。 紫色衫的杜凱琹首圈對手是埃及的高達，17歲的高達目前世界排名25位，比杜凱琹高18位。頭一局全程領先之下，先贏11比7。先輸一局的杜凱琹，剛剛於倫敦球星挑戰賽夥拍黃鎮廷取得混雙銀牌。第二局落後2比4之下，打出一段8比0超前，贏回一局11比6。之後兩局杜凱琹都控制戰局，再贏11比8和12比10，局數3比1反勝高達，會和羅馬尼亞的莎馬拉爭八強席位。#要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前