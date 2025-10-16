兒童健康｜1歲以下幼童高危！ 兒科醫生拆解RSV呼吸道合胞病毒危險性

近年大眾對RSV「呼吸道合胞病毒」認識增加，隨著天氣轉涼，流感與RSV可能出現「雙重夾擊」，1歲以下幼童嚴重的話更可引發肺部感染。今次就由兒科專科醫生林嘉儀為大家講解成因及預防方法，家長們實在不容忽視！

RSV比新冠對1歲以下嬰兒更凶險？

「呼吸道合胞病毒」是一種單鏈的核糖核酸病毒，可引致呼吸道疾病，如：氣管、肺部感染及中耳炎。在香港，雖然3月至8月是高峰期，但RSV病毒感染全年皆會發生。RSV病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。而早產嬰兒、患有先天性呼吸系統疾病或心臟病的兒童，亦較高機會出現併發症或嚴重感染。

而新冠病毒和RSV病毒，二者也可導致嚴重併發症，如：氣管炎及肺炎。一些嚴重RSV感染個案，患者需進入深切治療部及使用儀器輔助呼吸。所幸是經治療後，幼童沒有產生後遺症，亦可順利出院。因此，盡早和適切的治療可惜十分重要。

1歲以下嬰幼兒感染RSV病毒嚴重者可引致肺部感染。（圖片來源：Photo AC）

感染RSV病毒有甚麼病徵？

患者會發燒和出現其他症狀，如：流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，間中會引起中耳炎。幼童較高風險感染支氣管炎，有機會出現氣喘症狀。這種感染通常約在1-2星期內可痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況；如出現較嚴重病徵，如氣喘，家長應立即求診！

保持良好個人衞生、環境衞生尤其重要。（圖片來源：Photo AC）

家居勤清潔消毒 小朋友同樣受感染？

這種病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。即使家居經常清潔消毒，但小朋友及家人仍會外出，如：上學、上班，故RSV仍有機會透過接觸傳染。

所以保持良好個人衞生，在觸摸口、鼻或眼前，經常保持雙手清潔尤其重要。另外，亦應保持良好環境衞生，經常使用1：99稀釋的家用漂白水清潔和消毒常接觸的傢俬、玩具和共用物件。感染高峰期時亦應減少使用公共遊戲設施。

當出現呼吸道感染病徵，患者應戴上外科口罩。保持均衡飲食、恆常運動、充足休息等雖看似老生常談，但確是保持健康的要點。而患者亦應避免接觸兒童、長者或抵抗力弱人士。此外，雖然現時大眾對個人衛生意識提高了，日常亦佩戴口罩，但RSV病毒並不會因此而消失，因此家長不能掉以輕心。

（以上文章由兒科專科林嘉儀醫生分享）

