兒童書展︱參展保險公司成諮詢熱點 協助理財規劃成就家庭未來發展

第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）早前圓滿結束！《親子頭條》董事總經理及「兒童書展」總策劃盧英傑先生表示，在開學之際向家長推廣情緒健康十分重要，除了提供閱讀氣氛玩樂活動外，今屆參展保險公司專屬攤位意外成為不少家長理財諮詢集中地，並獲得正面反應，遠超預期。

第九屆「兒童書展」吸引大量家庭入場參與，人流不絕。

新世代家長欠奉理財計劃

2025年2月有銀行發表一項有關家庭財富管理調查*顯示，年輕富裕家庭普遍認為需要1,800萬元才可實現家庭各種人生目標。然而，大部分受訪者沒有周全的理財計劃，在沒有理財計劃的受訪者當中，7成為育有12歲以下子女的年輕富裕家庭。可見新世代父母十分關心家庭理財，卻苦無途徑對資產管理了解更多。

《親子頭條》董事總經理及「兒童書展」總策劃盧英傑先生表示，今屆參展保險公司專屬攤位意外成為不少家長 理財 諮詢集中地 ，並獲得正面反應，遠超預期。

兒童書展人流不絕 參展保險公司成家長理財諮詢熱點

第九屆「兒童書展」匯聚逾各類型親子品牌，從圖書、教材、食品及家庭用品一應俱全，吸引大量家庭入場，人流不絕。是屆亦有多間知名保險公司進駐設立專屬攤位，包括如中國人壽（海外）、周大福人壽及中銀人壽等，意外成為不少家長理財諮詢集中地。3天展期，各間參展保險公司以輕鬆模式，如夾公仔、玩遊戲來向家長介紹各類保險產品。

多間知名保險公司進駐設立專屬攤位，意外成為不少家長 理財 諮詢集中地。

參展保險公司以輕鬆模式，如夾公仔、玩遊戲來向家長介紹各類保險產品。

家長反應正面遠超預期

參展保險公司對「兒童書展」抱高度正面的支持，並表示現場氣氛溫馨活潑，家長們對了解保險亦持積極態度，相比傳統推廣活動，兒童書展以家庭為受眾，更易吸引目標客群，讓家長在輕鬆氛圍中，獲取度身定制的理財建議，而家長正面的反應，遠超預期。這種互動不僅提升了品牌曝光，亦打破保險業的刻板印象，讓家長對保險有更深入的認識。

家長在輕鬆氛圍中，獲取度身定制的理財建議， 打破保險業的刻板印象。

兒童書展主辦方對跨界合作充滿信心

第九屆「兒童書展」不僅是小朋友閱讀及玩樂天地，更是家長搜羅各類資源的一大平台，如教育、財富及健康等，透過是次與參展保險公司的成功合作，主辦方對與各個界別的跨界合作充滿信心，認為能豐富展會內容，讓親子活動更具實用價值，共同成就孩子未來發展。

*恒生銀行調查：香港年輕富裕家庭望儲 1,800 萬元惟理財計劃欠奉，2025年2月10日

