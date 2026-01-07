兒童疫苗｜美國宣布流感、新冠、乙肝等6大疫苗不再列入兒童必打疫苗名單。醫學界怒轟：罔顧人命、純屬「毫無醫學基礎的政治決定」

兒童疫苗｜美國宣布流感、新冠、乙肝等6大疫苗不再列入兒童必打疫苗名單。醫學界怒轟：罔顧人命、兒童「中招」風險激增！全球公共衛生界近日爆出震撼彈！ 就在美國流感疫情嚴峻、本季已有9名兒童不幸染病身亡之際，美國疾病預防及控制中心（CDC）卻宣佈了一項史無前例的重大修訂：由即時起，大幅削減建議兒童普遍接種的疫苗數量，由原本的17種縮減至11種。當中包括大眾熟知的流感、乙型肝炎及新冠疫苗等，通通被剔出「全民建議」名單，改為由家長與醫生自行決定。

17變11！邊幾款疫苗被「降級」？

根據CDC於2026年1月6日公佈的新指南，疫苗清單出現了翻天覆地的變化。雖然麻疹、小兒麻痺症及百日咳等傳統疫苗仍獲保留，但多款常見疫苗已被重新分類：

．完全交由家長決定（第三類）：

流感疫苗、新冠疫苗（COVID-19）、輪狀病毒疫苗。

．視乎風險因素決定（第二類）：

乙型肝炎、甲型肝炎、呼吸道合胞病毒（RSV）、登革熱及部分腦膜炎疫苗。

未來這些疫苗不再是美國政府「強烈建議」所有兒童必須接種的項目，而是改為基於醫患之間的「共同臨床決策」。雖然家長仍可選擇為子女接種，但程序上可能變得更為繁瑣，甚至需要先諮詢醫療服務提供者。

是次改革由美國衛生部長Robert F Kennedy Jr主導，他長期對疫苗持懷疑態度。 總統特朗普對此表示高度讚揚，形容這是「植根於科學的黃金標準」，並特別重申這回應了「讓美國再次健康媽媽」（MAHA Moms）多年來的祈禱。

CDC解釋，這項修訂是參考了日本、丹麥等20個發達國家的疫苗政策，發現這些國家的兒童接種疫苗種類較少，但反而「更健康、接種率更高」，因此決定與「國際共識」接軌。美國衛生部長更補充，此舉旨在增加透明度及知情同意，重建公眾對公共衛生的信任。

然而，美國醫學專家對此說法完全不接受，美國兒科學會（AAP）主席Andrew D. Racine醫生公開炮轟這項建議「危險且不必要」。他直指美國與丹麥的公共衛生基礎設施及疾病風險截然不同，強行套用外國模型是「草率且不負責任」的。

專家表示更令人擔心的是，這種修訂會製造信息混亂，削弱公眾對防疫接種的信心。國家傳染病基金會主任Robert Hopkins指出，雖然新建議沒有禁止接種，但實際上會減少弱勢群體獲取疫苗的機會。更有專家質疑，在流感奪命個案頻發的當下取消建議，純屬「毫無醫學基礎的政治決定」。