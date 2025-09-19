貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
「兒童職業體驗樂園」這時登台！KidZania攜手星宇航空，塗裝飛機搶先拍
全球知名的職業體驗樂園「KidZania」預計在2026年於台灣首度登場！這座令大家期待的園區，就位於今年開幕的台北南港LaLaport，不僅有60種職業讓孩子們化身小大人、學習真實社會的運作，今日更宣布與星宇航空合作，星宇航空的塗裝飛機也已悄悄降落在南港LaLaport５樓，本週末就帶小朋友前往打卡！
「兒童職業體驗樂園」2026開幕
想讓孩子提早體驗各行各業、培養生存能力嗎？「KidZania」主要針對２歲至14歲的孩童設計，園區內規畫超過60種不同的職業體驗，從醫生、廚師、消防員到新聞主播、律師等，孩子們可以透過角色扮演，了解各行各業的工作內容與挑戰，而台灣首座「KidZania」就位於南港LaLaport，目標將於2026年正式開幕！
▲「KidZania」融合教育與娛樂，讓孩童們可以嘗試體驗自己喜歡的工作。（圖片來源：三井）
免費打卡星宇航空塗裝飛機
KidZania近期宣布將與「星宇航空」攜手合作，星宇航空的塗裝飛機也已悄悄降落在Mitsui Shopping Park LaLaport南港，今日起即可搶先在LaLaport 南港５樓與這台壯觀的星宇航空塗裝飛機來個相見歡！
▲星宇航空的塗裝飛機也已悄悄降落在Mitsui Shopping Park LaLaport南港５樓。（圖片來源：三井）
孩童辦理搭機手續體驗工作
事實上，在每個地區的KidZania入口處都是模擬打造如同機場的出入境模式，並且架設１台實體飛機，孩童們來這裡準備辦理各項搭機手續後就要搭乘這架飛機飛向KidZania這個令人雀躍的城市，開始體驗如何在這座虛擬城市體驗自己喜歡的工作，透過各種職業的體驗與學習真實社會的運作，培養孩童們自我生存的能力。相信大家都相當期待這個神祕的冒險國度，大家可以好好期待～
▲將開幕的全球知名的職業體驗樂園「KidZania」就位於今年開幕的台北南港LaLaport。（王舒暐 攝）
Mitsui Shopping Park LaLaport南港（南港LaLaport）
地址：台北市南港區經貿二路105巷1號
電話：02-2653-2888
時間：週一至四、日11：00～21：30，週五、六11：00～22：00
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
