兒童開學 提防感染上呼吸道疾病

踏入九月，小朋友重返校園過群體學習生活，與其他小朋友相處和接觸的機會增加，容易互相傳染上呼吸道感染的疾病，例如普通感冒、流感、喉炎、鼻竇炎、中耳炎等，家長要教小朋友注意個人衞生及增強抵抗力等，是預防感染的有效方法，想知道更多詳細內容，看看以下香港大學名譽副教授何學工醫生的解答。

問題：什麼是上呼吸道感染？有什麼症狀？

何醫生答：上呼吸道感染主要由病毒引起，亦會由細菌所引致。上呼吸道感染患者會出現包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，最初只局限在鼻咽發炎的急性上呼吸道感染，之後可能會蔓延到附近的部位而導致鼻竇炎、中耳炎、會厭炎 、喉炎、氣管炎、支氣管炎甚至肺炎。如小朋友有以上症狀，家長要諮詢兒科醫生診治，切勿自行在坊間配藥給小朋友服用，以免延誤病情。

問題：傳播途徑是怎樣？

何醫生答：小朋友在群體生活中，與其他人時有親密的身體接觸和共用玩具等，故在學校容易被互相傳染。上呼吸道感染可以透過以下方式傳播：

廣告 廣告

• 飛沫傳播：因吸入患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫，並接觸到黏膜而受到感染。

• 間接接觸傳播：因雙手接觸到被患者分泌物所污染了的表面（例如門柄、扶手）後，再觸摸自己的口、鼻或眼睛，於是病毒 / 細菌便侵襲身體，又或傳給他人。

問題：有什麼預防方法？

何醫生答：要避免上呼吸道受感染，戴口罩和勤洗手是很有幫助的。家長要培養他們良好的衞生習慣和自理能力，如進食前、如廁後用梘液洗手；當其他小朋友咳嗽或有病時，便不要跟他親密接觸。平時要增強小朋友的抵抗力，包括：吸收足夠的營養、進行體能鍛煉、保持充足的睡眠及不要隨意使用抗生素等。家長亦可參考衞生署衞生防護中心制訂的香港兒童免疫接種計劃，又或請教私家醫生，安排小朋友接種疫苗。另外，由於二手煙會增加小朋友患上呼吸道感染、咳嗽、多痰及哮喘的機會，家長應為小朋友製造一個健康、無煙的生活環境。

以上資料由香港大學名譽副教授何學工醫生審批