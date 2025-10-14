兒童頭暈 | 血管迷走神經性昏厥是什麼？兒科醫生：不會對大腦造成永久性損害

對於父母來說，當孩子突然失去意識時，難免會感到非常緊張和擔心。腦海中可能會浮現各種嚴重的腦部疾病或神經系統問題，並迫切地想尋找病因。然而，大部分情況下，孩子出現的是一種名為「血管迷走神經性昏厥」的常見狀況，這通常是無害的。簡單來說，這就是我們平時見到小朋友在早會站得太久而出現暈眩的原因。

血管迷走神經性昏厥是什麼？

血管迷走神經性昏厥是由於血管迷走神經（大腦和身體其他部位之間的一條重要神經）暫時反應過度，而引起的短暫性失去意識。這種反應會導致血壓下降和心跳減慢，從而造成腦部供血不足，最終使人失去知覺。

血管迷走神經性昏厥原因

這種情況通常會在某些觸發因素下出現，例如長時間站立或坐立不動、疲勞、天氣酷熱或身體不適。血管迷走神經性昏厥與其他嚴重的昏迷或暈眩情況有一些明顯的不同。首先，它的病情非常短暫，通常只持續數秒或數分鐘，之後病人就能自行恢復意識。其次，在失去意識之前，病人通常會出現頭暈、出冷汗、面色蒼白等明顯的前兆症狀，這有助於及時採取應急措施。此外，血管迷走神經性昏厥本身不會對大腦或身體造成任何永久性損害，病人能完全恢復。最後，這種昏厥通常有明確的誘發因素，如長時間站立等，識別這些因素有助於防範。

血管迷走神經性昏厥應對

一旦發生這種情況，家長應保持冷靜，迅速讓病人採取仰臥位並抬高雙腿。大多數情況下，這種昏厥不需要進一步檢查。但如果出現反覆發作或伴有其他症狀，則應尋求醫生的進一步評估。總之，血管迷走神經性昏厥雖然可能令人擔心，但了解其特點後，家長可以及時採取正確的處置措施，並避免過度焦慮。



