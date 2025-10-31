入冬必食羊腩煲推介2025！羊腩放題/黑草羊腩/古法羊腩煲

▲ ELLE.com.hk

冬天除了食雞煲、打邊爐之外，最適合就是食羊腩煲。羊肉祛寒，開胃兼健脾，吃來補身一流。不過好食的羊腩煲卻不是周街都有，今次推介以下羊腩煲餐廳，平民酒樓去到酒店級數都有，任君選擇！

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：雲海匯

雲海匯推出藥膳羊腩及片皮鴨任食3小時放題，無限供應45款美食及紅白餐酒，更有特式小菜如：重慶麻辣雞、酸甜黑豚肉、惹味牛柳粒等，輪流更替供應。海鮮包括：老壇酸菜魚、白灼海生蝦、酥炸廣島蠔等。多款即製點心及燒味如：京式片皮鴨、蜜汁叉燒皇，飲品與甜品選擇豐富，令人垂涎！

廣告 廣告

地址：深水埗深旺道38號海達邨二期平台1樓1-01號舖

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：紅伶飯店

紅伶飯店這個名字細細個就聽過了，他們的古法秘製知足羊腩煲更是遠近馳名。雖然主要材料簡單，只有羊肉枝竹和馬蹄，但湯口濃而不鹹，完全不覺得膩，羊肉十分嫩滑。



地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：逸東軒

當中包括必食的枝竹遼東羊腩煲，選用肥瘦適中的遼東黑草羊，肥美肉嫩，配以枝竹、馬蹄及冬菇等，一吃令人暖入心頭。

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓





▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介： 金玉滿堂

要數在「羊腩煲關注組」排名最高的，一定非金玉滿堂莫屬。金玉滿堂的雙冬扣黑草羊腩煲每日新鮮製作，選用黑草羊腩，保證啖啖肉。餐廳另提供代叫外送服務，可以安在家中食暖笠笠羊腩煲。值得一提的是，餐廳的羊腩煲雖然已變城中名物，但卻沒有因此而加價，受捧為「世一羊腩煲」並非沒有原因！

地址：旺角煙廠街6-20號華新大廈地下14-14A號舖

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：御名軒

御名軒是天后區的經典中菜酒樓，多年來都被稱為「大件夾抵食」的中餐之選，他們的古法羊腩煲亦大獲好評。羊腩炆得夠嫩滑，羶味不濃，醬汁帶柱候和南乳的味道。配料方面有腐竹、馬蹄、冬菇，腐竹吸入了大量湯汁後份外惹味，另外還附送時菜一碟，用羊肉汁灼菜簡直一流。

地址：香港天后電氣道22-52號金殿大廈一樓

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：陳儀興玫瑰餐廳

陳儀興玫瑰餐廳的羊腩煲來頭不小，被網民譽為「羊腩煲天花板」。枝竹羊腩煲有足夠2-3人份量，羊腩肉質嫩滑，肉味鮮甜。最出色的是加入了藥膳的羊腩汁，令味道層次提升，夠濃兼掛汁，食完羊腩還可以加湯繼續打邊爐，令人回味無窮。

地址：新蒲崗爵祿街33A-37A號百勝工廠大廈地舖

▲ ELLE.com.hk

羊腩煲推介：楚撚記大排檔

近年人氣高企的楚撚記大排檔，平日主打撚手小菜及鑊氣小炒。為配合寒冷天氣，在冬天特別推出古法枝竹雙冬羊腩煲 （淨腩），挑選70至80磅的黑草羊，選取淨羊腩部位，預先落鑊煎皮令羊肉更有彈性， 另將蒜子、南乳、腐乳等醬料爆香，炆煮個多小時，非常講究。羊腩煲於三間分店堂食及外賣均有供應，可以早一日預訂。

地址：荃灣川龍街118號百悅坊地下及1樓

推薦閱讀:

➤ 【灣仔美食2025】灣仔餐廳推介！15+隱世特色餐廳及平價美食！

➤ 【尖沙咀美食2025】尖沙咀餐廳人氣推薦！本地農場食材/高性價比壽喜燒/德式早餐

➤ 【大閘蟹2025】大閘蟹套餐推介！點分公乸/為什麼叫大閘蟹/揀蟹貼士/飲食禁忌







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





