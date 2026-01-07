再創史詩級神作超凡震撼

《阿凡達3》導演占士金馬倫與金像級製作團隊一直致力鑽研頂尖特技，務求為觀眾帶來更超凡感官震撼！追求不同觀影感受的觀眾，可於各種影院、不同格式中選擇！導演占士金馬倫強調：「我的電影是為大銀幕而設，不論是 IMAX 還是其他觀影體驗，都是讓戲院繼續有生命力的關鍵，也是串流觀看比不上的。《阿凡達》能帶來獨特的沉浸體驗，這部片投資巨大，我們相信故事的魅力能吸引所有人，創造口碑效應。」

入場前必睇！《阿凡達》系列懶人包與全方位觀影體驗攻略！

全方位觀影體驗攻略

頂級巨幕體驗（IMAX 3D / ScreenX / LUXE / CGS / DOLBY CINEMA）

IMAX 戲院: B+ cinema Moko / MY CINEMA YOHO MALL / K11 Art House / Emperor Cinemas 尖沙咀 iSQUARE/ Cine-Art (MegaBox) / 英皇戲院澳門葡京人

ScreenX戲院: CGV Cinemas D2 Place

LUXE戲院: MCL AIRSIDE CINEMA, MCL CYBERPORT CINEMA

DOLBY HOUSE戲院: 影匯戲院

CGS戲院: PREMIERE ELEMENTS

香港首家CINITY LED影院 （CINITY LED）

CINITY LED戲院: GALA CINEMA(朗豪坊)

全方位動感體驗 （4DX / MX4D ）

4DX戲院: B+ cinema apm, GALA CINEMA(朗豪坊), CGV 星皓廣場戲院

MX4D戲院: MCL TELFORD CINEMA, MOVIE TOWN, EMPEROR CINEMA LISBOETA (MACAU), 影匯戲院

動感體驗（D-BOX）

D-BOX戲院: the sky, StagE, GH TaiPo

靚聲體驗 （THX / Dolby Atmos）

THX戲院: PREMIERE ELEMENTS

由即日起，凡購買任何《阿凡達3》1月1日 起場次戲票一張，即送珍藏明信片一套三張。而觀看以下格式*可獲贈指定格式海報，數量有限，送完即止。快啲撲飛入戲院欣賞《阿凡達3》，將別具紀念價值的明信片帶返屋企啦！*

*詳情請向戲院查詢

《阿凡達》系列懶人包

史詩級科幻鉅製《阿凡達3》將於1月 8 日正式上映，導演占士金馬倫（James Cameron）精心打造的潘多拉宇宙，迎來全新篇章。《阿凡達》(Avatar) 首集於 2009 年面世，不僅成為電影史上最具標誌性的 3D鉅作，更徹底革新全球觀眾的觀影體驗，掀起3D 電影熱潮。第二集《阿凡達：水之道》 （Avatar: The Way of Water） (2022)則進一步擴展世界觀，深化角色命運，為《阿凡達3》鋪下重要伏筆。

第一集：人類入侵與覺醒

第一集故事發生在2154年，人類因地球資源枯竭登陸潘多拉，目標是開採稀有礦物Unobtanium。當地居住著身形高大、皮膚湛藍的「納威人」，他們與大自然緊密連結，崇拜萬物之母艾華(Eywa)。資源開發管理署(RDA) 進行資源開採的核心勢力，透過「阿凡達計畫」將意識移植到基因改造的納威人身體，以便與納威族溝通。

第二集：家庭危機與逃亡

第二集《阿凡達：水之道》將時間推進14年，舒利與妮蒂莉已組成家庭，他們有三名親生子女：穩重的長子納提任(Neteyam)、叛逆的次子洛亞(Lo’ak)，天真的么女吐嘉(Tuk)；另外收養了人類孤兒蜘蛛仔(Spider)(其實是戈維治的親生兒子)，以及養女卡娜(Kiri)，卡娜是由科學家桂絲的阿凡達孕育而成。一家七口原本過著平靜生活，卻因人類RDA捲土重來而再起危機。這次戈維治以阿凡達身體復生，誓要追殺舒利。

第三集最終章：縱使面臨難關，也能迎來希望與重生

舒利一家在海洋戰後尋求「風商族」幫忙，卻遭殘暴「曼關族」與戈維治聯手突襲，人類勢力捲土重來，潘多拉再陷存亡危機。

積舒利與妮蒂莉在海洋部落戰爭後努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。

《阿凡達3》將於 2026 年 1 月 8 日大銀幕獻映。1 月 1 日起優先場。

