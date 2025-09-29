入境處今機場推「容易飛e-道」 毋須出示證件 入境7秒過關

入境處 容易飛e-道

市民今日起搭飛機出入香港的手續便捷。入境處今起推出「容易飛e-道」服務，合資格的香港居民只須用容貌辨識技術核實身份，便可完成自助入境檢查，毋須登記。入境處助理處長(資訊系統)柯重鈺表示，目前機場26條e道中， 10條可用此服務，明年初擴展至其餘16條；於2027年底前再加裝26條e道，合共52條將涵蓋「容易飛」服務。

年滿11歲或以上的香港居民，在離境時使用機管局「登機易」服務，並以相同的有效證件入境，即可使用「容易飛e-道」服務。市民入境時，在e道前望向鏡頭，先進行容貌辨識，完成後通過第一道閘門，再核實身份，成功通過後便完成入境檢查，全程毋須出示證件。4類有效證件包括特區護照、特區簽證身份書、回鄉證，以及非中國籍的回鄉證。

預計每年800萬人次使用 2027年底涵蓋52條e道

柯重鈺表示，整個入境檢查只需7秒，較原來快13%。他又指，有市民辦理入境手續時，需要從隨身行李中取出證件，而新服務則只要憑臉容識別便可過關，可便利旅客，提高入境大堂的運作效率。入境處預計每年有800萬人次使用。他表示，此服務目前僅適用於機場，期望將來把類似模式擴展至其他口岸。此外，亦會考慮把系統的適用年齡進一步擴展至7歲或以上的香港居民。

