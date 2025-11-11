非法勞工

入境處繼續打擊黑工，由上周二(4日)至昨一連8日搜查47個目標地點，拘捕14名懷疑非法勞工及7名僱主。行動中，揭發2名35歲男菲傭，於僱主開設的越野電單車場，另收報酬負責維修和清潔電單車，以及在無正式駕駛執照和專業資格的下充當教練，教導顧客駕駛越野電單車。

調查人員根據情報於周日拘捕兩名涉案的菲律賓籍男性外傭，當時他們身穿場地的制服及帽。據調查所得，兩人的合約僱主亦為該場地的東主，懷疑被安排在場內維修、清潔電單車及充當教練，除收取合約最低工資，亦會額外收取約500至2,000元的酬勞。入境處調查發現，兩人並無正式駕駛執照，亦無相關專業資格。

行動中，調查人員在大埔一個燒烤場地內拘捕兩名分別32歲及51歲男菲傭，他們涉在場地做廚房雜工，處理燒烤食材，其中一名被捕外傭的合約僱主是該燒烤場的東主。入境處不排除有人為貪圖方便，而安排外傭在自己營運的燒烤場從事合約以外工作。至於其餘被捕的非法勞工，分別涉嫌在酒樓及餐廳，以100至400元日薪從事洗碗及清潔工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/入境處打擊黑工拘21人-兩外傭涉僱主越野車場無牌教開車/617510?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral