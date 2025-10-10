入境處打擊黑工 拘 19 人包括非法外賣員、帳號持有人｜Yahoo

入境處在全港多區採取反非法勞工行動，巡查食肆及物流倉等 133 個目標地點，拘捕 19 人。（政府新聞網 facebook）

【Yahoo 新聞報道】入境處上周四（2日）至昨日（9日），在全港多區採取反非法勞工行動，突擊巡查食肆及物流倉等 133 個目標地點，拘捕 19 人，包括 13 名非法勞工、3 名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及 3 名協助及教唆者。

未發現團伙式營運

入境處在行動中鎖定一些非法外賣員的活躍區域，並聯同勞工處採取多次行動，共拘 8 人，包括 5 名非法外賣員及 3 名帳號持有人。3 名帳號持有人為香港居民，這 3 名男子年齡介乎 28 至 50 歲，入境處暫未發現有團夥式營運。

其餘 11 名被入境處拒捕的人士，包括 8 名非法勞工，主要從事清潔、洗碗、廚工、物流等工作，另有 3 名僱主被捕。入境處稱不排除有更多人被捕。

首8個月137黑工僱主遭檢控 判囚最高6個月

入境處今年首 9 個月，拘捕 443 名涉嫌聘用非法勞工僱主，檢控 137 人，大部分被判囚 45 天至 6 個月，罰款金額介乎 5000 至 6 萬元。入境處並指，去年 2 月一名洗碗服務公司持牌人因聘用 24 名非法勞工，被控 16 項不可合法受僱人士的控罪，最終被判監禁 19 個月，案件反映嚴重性。