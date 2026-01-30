入境處拘四人涉從事非法勞工 當中兩人被定罪判監54日

【Now新聞台】入境處拘捕四人涉嫌從事非法勞工。

被捕的2男2女32至58歲，其中兩人已被定罪判監54日。入境處指，他們涉嫌分別以時薪100元提供家居清潔服務及為住宅單位提供油漆工程，收費2300元，又檢獲一批清潔用品及裝修工具。

入境處指在網上巡邏發現，有人在小紅書經個人帳號宣傳可來港承接家務助理及裝修等工作，執法人員於是放蛇假扮顧客預約，到提供服務當天採取執法行動。

入境處特遣隊副指揮官陳仁傑：「這些內地跨境服務提供者都十分警覺，會設法規避入境處監察，例如與放蛇同事溝通時會主動提出不會帶大型用具來港工作，我們呼籲市民透過網上平台光顧服務時，要小心留意服務提供者的背景及會否有可疑對答，甚或一些不合理工作安排。」

#要聞