入境處掃蕩黑工拘21人，揭菲傭無牌在越野電單車場當教練。(港台截圖)

入境處由上周二(4日)至今日(11日)一連8日在全港各區進行反非法勞工行動，搜查了47個目標地點，包括餐廳、酒樓、零售店舖、娛樂及活動場地、外傭中介公司及商業大廈單位等，共拘捕21名人士，包括14名非法勞工及7名僱主。

限時優惠吸引外傭學習賽車

其中，調查人員根據情報於前日(9日)突擊搜查上水一個越野電單車訓練場地，拘捕兩名35歲的菲律賓籍男性外傭，兩人當時身穿場地的制服及帽。據調查所得，兩名外傭的合約僱主為該場地的東主，懷疑被安排在場內維修、清潔電單車及充當教練，教導顧客駕駛越野電單車及穿著保護裝備，除了會收取每月合約最低工資，亦會額外收取約500至2000元的酬勞。不過，兩名外傭並無正式駕駛執照，亦無相關專業資格，此舉對自己以及其他顧客構成危險。入境處亦留意到場地會提供限時優惠，吸引外傭學習賽車。

安排外傭到自家燒烤場工作

此外，調查人員在大埔一個燒烤場地內拘捕兩名分別32歲及51歲菲律賓籍女性外傭。她們涉嫌在場地做廚房雜工，處理燒烤食材，其中一名被捕外傭的合約僱主是該燒烤場的東主。入境處不排除有人為貪圖方便，而安排外傭在自己營運的燒烤場從事合約以外工作。至於其餘被捕的非法勞工，就分別涉嫌在酒樓及餐廳，以100至400元日薪從事洗碗及清潔工作。

被捕的14名非法勞工分別為3男11女，大部分為印尼籍、菲律賓籍，年齡介乎27至51歲。其餘7名涉嫌聘用非法勞工的被捕人士均為香港居民，分別為2男5女，年齡介乎30至74歲。入境處會積極繼續跟進相關調查工作，不排除有更多人被捕及被檢控。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/入境處掃蕩黑工拘21人-揭菲傭無牌在越野電單車場當教練/617331?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral