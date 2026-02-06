入境處料內地春節黃金周約143萬內地旅客抵港

【Now新聞台】入境處預計，內地春節黃金周會有約143萬內地旅客抵港。

政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，多位局長都有出席。

入境處估計一連九日的內地春節黃金周會有約143萬內地旅客經各口岸入境，每日平均訪港人次較去年增加6%；而旅監局和業界預期同期會有2200個旅行團入境。

皇崗及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。港鐵亦將會在下周五起加強東鐵綫列車服務，大部分本地鐵路線亦會在年廿九提供通宵服務。

