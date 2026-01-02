入境處聯同多部門展開「促進」、「冠軍」、「風沙」及「驚愕」行動 拘捕 10 名懷疑非法勞工︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】入境事務處於去年 12 月 24 日至本月 1 日在全港多區展開多項反非法勞工行動，包括「促進行動」、聯同警務處的「冠軍行動」及「風沙行動」，以及聯同食環署和康文署的「驚愕行動」，行動中合共拘捕 10 名懷疑非法勞工。

行動期間，入境處人員搜查多個目標地點，涵蓋裝修單位、展覽場地及零售店等，拘捕 6 男 4 女懷疑非法勞工，年齡介乎 23 至 64 歲。入境處表示，正就涉嫌聘用相關非法勞工的僱主作進一步調查，不排除會有更多人被捕。

最高刑罰可監禁 10 年

入境處發言人表示，任何人士違反有效逗留條件即屬犯罪，所有訪港人士在未獲入境處處長批准前，不論是否受薪，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者一經定罪，最高可被判罰款 50,000 元及監禁 2 年；協助或教唆他人違反逗留條件者，同樣須負刑責。

發言人又指出，僱用不可合法受僱的人屬嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主如僱用非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限人士、逾期逗留或被拒入境者，最高刑罰已由罰款 350,000 元及監禁 3 年，大幅提高至罰款 500,000 元及監禁 10 年。有關公司的董事、經理、秘書或合夥人等，亦可能需要承擔刑事責任。高等法院亦曾頒布判刑指引，列明聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。