藥理學家周泰廷專欄／入秋「免疫力」下滑好想睡？換季女性必備的生活保養學

夏天的高溫逐漸退去，涼爽的秋天看似舒心，但對身體而言卻是 免疫力容易下滑 的季節。早晚溫差大、氣候乾燥，加上夏季累積的熬夜、飲食不均，許多人一到秋天就開始覺得 疲倦、容易感冒、膚況黯沉。對女性來說，入秋更需要特別重視「由內而外」的調養。

為什麼秋天特別容易感到疲倦？

季節轉換挑戰：溫差變化考驗著身體調節能力，若缺乏基礎營養，就可能影響活力與精神。

夏季累積負擔：長時間待冷氣房、熬夜、飲食不規律，到了秋天隱性疲勞更明顯。

作息紊亂：沒有規律的生活，免疫力與膚況都會受到影響。

這些看似微小的狀況，其實是身體在提醒：是時候調整生活步調，補充關鍵營養。

中醫觀點：秋天養生重在「潤」

中醫常說「秋燥傷肺」，入秋後氣候乾燥，容易引起 皮膚乾裂、喉嚨乾癢、便秘等不適。因此，秋季養生的核心在於養陰潤燥。

飲食建議：多吃滋陰、潤肺的食材，如梨子、百合、白木耳、蓮子、芝麻，幫助緩解乾燥。

生活建議：保持規律作息，避免過度熬夜；適度運動如瑜伽、快走，有助氣血循環。

情緒調養：秋天容易帶來憂鬱、焦慮，保持心情愉快、學會放鬆，也是秋季保養的重要一環。

入秋必備的營養支持

除了中醫的「潤燥」智慧，現代營養學也強調營養補充是秋天保養的基礎。

維生素C：幫助日常防護，並促進膠原蛋白合成。能維持肌膚亮澤，讓人更有活力，是女性入秋保養的必備營養素。

魚油（Omega-3）：對於外食族、愛吃油炸或重口味飲食的人特別重要。魚油有助維持循環順暢，支持代謝與生理機能正常運作。

蜂蜜：質地溫潤，中醫觀點認為具有潤肺、和中的功效。搭配溫水飲用，不僅能補充能量，也能舒緩秋燥不適。

南瓜：富含 β-胡蘿蔔素、膳食纖維與礦物質，能維持消化順暢，並提供穩定能量，是秋天餐桌上的理想選擇。

打造屬於妳的「入秋日常儀式」

最有效的保養，從來不是昂貴或繁瑣，而是能每天持續的小習慣：

1.保持規律作息、多補充水分

2.每天安排 20 分鐘活動身體

3.適量補充維生素C、魚油，並在飲食中加入蜂蜜、南瓜等天然食材

秋天不是讓免疫力下降的季節，而是 最佳的調養時機。女性若能結合 中醫的潤燥智慧 與 現代營養補充，養成簡單的日常習慣，就能維持體內穩定，讓自己在季節轉換時依舊保持好氣色。

因為，美麗與健康不是奢侈，而是每天一點一滴累積的選擇。

