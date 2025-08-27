胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
藥理學家周泰廷專欄／入秋「免疫力」下滑好想睡？換季女性必備的生活保養學
夏天的高溫逐漸退去，涼爽的秋天看似舒心，但對身體而言卻是 免疫力容易下滑 的季節。早晚溫差大、氣候乾燥，加上夏季累積的熬夜、飲食不均，許多人一到秋天就開始覺得 疲倦、容易感冒、膚況黯沉。對女性來說，入秋更需要特別重視「由內而外」的調養。
為什麼秋天特別容易感到疲倦？
季節轉換挑戰：溫差變化考驗著身體調節能力，若缺乏基礎營養，就可能影響活力與精神。
夏季累積負擔：長時間待冷氣房、熬夜、飲食不規律，到了秋天隱性疲勞更明顯。
作息紊亂：沒有規律的生活，免疫力與膚況都會受到影響。
這些看似微小的狀況，其實是身體在提醒：是時候調整生活步調，補充關鍵營養。
中醫觀點：秋天養生重在「潤」
中醫常說「秋燥傷肺」，入秋後氣候乾燥，容易引起 皮膚乾裂、喉嚨乾癢、便秘等不適。因此，秋季養生的核心在於養陰潤燥。
飲食建議：多吃滋陰、潤肺的食材，如梨子、百合、白木耳、蓮子、芝麻，幫助緩解乾燥。
生活建議：保持規律作息，避免過度熬夜；適度運動如瑜伽、快走，有助氣血循環。
情緒調養：秋天容易帶來憂鬱、焦慮，保持心情愉快、學會放鬆，也是秋季保養的重要一環。
入秋必備的營養支持
除了中醫的「潤燥」智慧，現代營養學也強調營養補充是秋天保養的基礎。
維生素C：幫助日常防護，並促進膠原蛋白合成。能維持肌膚亮澤，讓人更有活力，是女性入秋保養的必備營養素。
魚油（Omega-3）：對於外食族、愛吃油炸或重口味飲食的人特別重要。魚油有助維持循環順暢，支持代謝與生理機能正常運作。
蜂蜜：質地溫潤，中醫觀點認為具有潤肺、和中的功效。搭配溫水飲用，不僅能補充能量，也能舒緩秋燥不適。
南瓜：富含 β-胡蘿蔔素、膳食纖維與礦物質，能維持消化順暢，並提供穩定能量，是秋天餐桌上的理想選擇。
打造屬於妳的「入秋日常儀式」
最有效的保養，從來不是昂貴或繁瑣，而是能每天持續的小習慣：
1.保持規律作息、多補充水分
2.每天安排 20 分鐘活動身體
3.適量補充維生素C、魚油，並在飲食中加入蜂蜜、南瓜等天然食材
秋天不是讓免疫力下降的季節，而是 最佳的調養時機。女性若能結合 中醫的潤燥智慧 與 現代營養補充，養成簡單的日常習慣，就能維持體內穩定，讓自己在季節轉換時依舊保持好氣色。
因為，美麗與健康不是奢侈，而是每天一點一滴累積的選擇。
想知道更多保健資訊？快加入「跟著營養師挑保健品」LINE群一起聊：https://bby.news/nutritionistweb
延伸閱讀
藥理學家周泰廷專欄／月經影響皮膚又打壞心情？分4個週期保養，生理期依然可以亮麗
其他人也在看
男友人相約一起去旅行，真的是普通朋友嗎？帶有暗示的旅程，小心Red Flag！
「你有無試過同男性朋友單獨去旅行呀？」她問著，顯然她有煩惱。 「男性朋友、單獨？我無，費事誤會啦！」經常旅遊的我淡然地說著，畢竟遊伴很重要，奇怪或不夠單純的關係會影響整趟旅程。 「佢話既然要清假，不如一齊去玩。」她略帶遲疑的說。 她的一位男性朋友最近邀約她一起去旅行，年假不知怎麼用的她，確有一刻想點頭吧，而友人們為此有著以下七嘴八舌的評論…… 「撩你去旅行？普通朋友去玩定真係想撩你呀？」A說著。 「一男一女去旅行，好似有啲古怪？」B接著回應。 「唔係一齊，但又一齊去旅行，係我哋心邪定佢心邪，哈！」C更是直接。 「佢話既然大家都想去日本，不如一齊去玩，又有個伴，我都唔知好無去呢？」她接著話。 去趟旅行很容易，有錢、有假期，拿起護照即可起行，難就難在有個好旅伴。男友人提出一起去玩，是正常的旅行邀約麼？從他角度而言，這樣的邀約沒有多少成本或風險，更不會「蝕底」，要擔心的不是他！ 聽說非情侶卻一起旅行是帶有暗示的？幾天幾夜同住酒店，是同房不同房？假如他說為省錢而同房，能接受嗎？人在異地，孤男寡女，要是有些曖昧情況，是否能招架得來，輕易Say no？這一連串的問題，每一項都要考慮清楚，果真是未出ETNet ・ 1 天前
沒洗乾淨等於喝農藥水？「西芹汁排毒法」爆紅，李蒨蓉教你兩步驟洗乾淨超安心
西芹汁爆紅的原因西芹汁近年成為許多健康愛好者和瘦身族群的必備飲品，因為它富含纖維、鉀、維生素K與抗氧化物質，被認為能幫助身體排毒、促進代謝、改善水腫。歐美許多名人和模特兒早已將「早晨一杯西芹汁」當成日常保養的秘密，現在在亞洲也掀起跟風潮流。如何正確清洗西芹...styletc ・ 4 小時前
Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7
戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
Taylor Swift「未婚夫」Travis Kelce是誰？三奪超級盃，坐擁豐厚身家的職業美式足球巨星
對於經歷多段戀情的 Taylor Swift，最終情歸的 Travis Kelce 到底有何魅力？一起來了解他到底是誰吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
《麻雀樂團》結局週｜郭柏妍日夜苦練大提琴為報答演出機會 現實戀愛經驗不足靠睇愛情劇獲靈感｜專訪
郭柏妍（Rosita）最近憑《麻雀樂團》大提琴手沈家明一角獲得注意，與譚俊彥的一段父女情更搞笑又感動。她為演好角色苦練大提琴，壓力更令她一度忍不住哭：「佢哋會講，做乜拉到劏雞咁㗎，我知佢哋講吓笑，但我就入咗心，會有啲唔開心囉。」不單是大提琴，入行短短幾年間，她都為角色練成踩滑板、空中瑜伽、搏擊等多種技能，非常用心：「其實公司都好多唔同嘅女仔，佢哋願意相信同畀機會我，我希望用能力報答返佢哋。」沒甚麼戀愛經驗的她，更自爆透過看愛情劇得到戀愛靈感，效果或許比真正拍拖更顯著！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
南韓立法限制學生使用手機 小學至高中課堂全面禁用 歐美多國已禁止︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓國會通過《初等及中等教育法》修訂案，禁止學生在課堂上使用手機及智能裝置，新法將於 2026 年 3 月 1 日生效，適用於全國小學、初中及高中。法案最終以 115 票贊成、31 票反對及 17 票棄權，在 163 名出席議員中獲通過。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
娃哈哈：已故創辦人宗慶后旗下29.4%股權由宗馥莉繼承
內地飲品巨頭娃哈哈集團已故創辦人宗慶后家族爆出爭產案，娃哈哈方面回覆內地《財經》指，宗慶后直接持有的29.4%股權由遺囑公證證明，確由宗馥莉100%繼承，並且已經完成工商變更登記。infocast ・ 5 小時前
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
人民幣即期收跌1點 報7.1622兌一美元
人民幣兌美元即期今日(27日)跌1點，報7.1622兌一美元。截至下午4點37分，人民幣夜盤跌98點；離岸人民幣跌102點，報7.1636兌一美元，較在岸價低水14點。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
I-DLE舒華根本#OOTD教科書！日常穿搭5連發：甜美、前衛、機能風、讓人秒戀愛
i-dle舒華穿搭風格：全黑西裝外套＋短裙，活潑俏皮舒華用黑色西裝外套搭配同色百褶短裙，短裙帶來輕盈感、西裝外套增加挺度與帥氣，再踩上一雙復古風運動鞋，瞬間把整體氣質拉得更年輕有活力。穿上SKECHERS復古德訓鞋 Hotshot，有撞色設計，都能讓黑色穿搭變得有層次又不沉悶...styletc ・ 3 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 4 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 2 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前