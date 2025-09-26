英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
內地上半年召回135萬件充電寶 退款1.1億人民幣
【on.cc東網專訊】國家市場監管總局周四（25日）表示，針對今年上半年充電寶發生多宗自燃事故，該局組織11個省區市開展召回工作，涉及召回產品數量共計135萬多件，退款逾1.1億元（人民幣，下同，約1.2億港元）。
據指，該局成立充電寶召回督導組赴多地進行督導，開展線索排查、缺陷調查和召回工作。截至目前，深圳羅馬仕公司累計召回充電寶16.7萬件（佔該品牌召回總量的34.1%），退款金額2,283.7萬元（2,522萬港元）。安克創新公司累計召回56.5萬件（佔召回總量的78.7%），完成消費者退款8,566.4萬元（9,460萬港元）。小米公司累計召回1.7萬件（佔召回總量12%），完成消費者退款270萬元（298萬港元）。針對羅馬仕網店保證金不足導致消費者排隊登記退款的情況，市場監管總局協調相關部門幫扶羅馬仕公司積極應對。截至目前，消費者排隊登記退款的現象已全部動態清零。
此外，經相關指定認證機構對已獲得3C認證的充電寶、鋰電池產品深入排查，已暫停充電寶、鋰電池企業3C認證證書近9,000張，撤銷證書600多張，督促主要電商平台立即下架涉事充電寶產品，並嚴禁售賣帶有3C認證字樣的標誌標識和貼紙。目前有關電商平台共攔截相關鏈接約8萬個。
