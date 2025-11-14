內地下半年首場寒潮天氣 內陸最多降溫14℃

【on.cc東網專訊】內地中央氣象台周五（14日）預計，未來三日，強冷空氣將為內蒙古、黑龍江、吉林、甘肅、陝西等地帶來降雪天氣。中央氣象台首席預報員馬學款表示，這一次寒潮天氣過程，主要特點就是以大風、降溫天氣為主。

受寒潮影響，周五至下周一（17日），北方和中東部地區氣溫將普遍下降6℃至10℃，內蒙古、陝西、重慶及江南等地部分地區降溫12℃至14℃。周五，新疆北部、青藏高原東部有小到中雪或雨夾雪，局部地區大到暴雪；周六至下周日（15日至16日），內蒙古、黑龍江、吉林有小到中雪或雨夾雪，局部地區有5至9毫米大雪。下周日，西南地區、西北地區、江漢、黃淮等地部分地區有小到中雨或雨夾雪，局部地區大雨。

馬學款指出，雨雪天氣主要出現在新疆北部、內蒙古東部和東北地區，以及西南地區高原東部，其餘大部地區的雨雪天氣都不明顯。至於京津冀地區，目前除華北北部一些山區可能出現非常弱的降雪之外，其他大部地區沒有明顯降雨（雪）天氣。他解釋，冷空氣會不會帶來明顯雨雪天氣，主要是看冷空氣有沒有和暖濕空氣結合。從這次天氣過程來看，華北地區沒有明顯的暖濕空氣跟冷空氣相互作用過程。

