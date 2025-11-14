最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
內地下半年首場寒潮天氣 內陸最多降溫14℃
【on.cc東網專訊】內地中央氣象台周五（14日）預計，未來三日，強冷空氣將為內蒙古、黑龍江、吉林、甘肅、陝西等地帶來降雪天氣。中央氣象台首席預報員馬學款表示，這一次寒潮天氣過程，主要特點就是以大風、降溫天氣為主。
受寒潮影響，周五至下周一（17日），北方和中東部地區氣溫將普遍下降6℃至10℃，內蒙古、陝西、重慶及江南等地部分地區降溫12℃至14℃。周五，新疆北部、青藏高原東部有小到中雪或雨夾雪，局部地區大到暴雪；周六至下周日（15日至16日），內蒙古、黑龍江、吉林有小到中雪或雨夾雪，局部地區有5至9毫米大雪。下周日，西南地區、西北地區、江漢、黃淮等地部分地區有小到中雨或雨夾雪，局部地區大雨。
馬學款指出，雨雪天氣主要出現在新疆北部、內蒙古東部和東北地區，以及西南地區高原東部，其餘大部地區的雨雪天氣都不明顯。至於京津冀地區，目前除華北北部一些山區可能出現非常弱的降雪之外，其他大部地區沒有明顯降雨（雪）天氣。他解釋，冷空氣會不會帶來明顯雨雪天氣，主要是看冷空氣有沒有和暖濕空氣結合。從這次天氣過程來看，華北地區沒有明顯的暖濕空氣跟冷空氣相互作用過程。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
蘇B：山曹原本有更多時間融入紅魔
【Now Sports】前曼聯領隊蘇斯克查透露，山曹加盟紅魔時耳朵曾受感染，影響了其融入球隊的進度。蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）認為山曹（Jadon Sancho）原本可為曼聯帶來更多正面影響：「我們當時想更進一步，在避免大幅變動陣容的前題下，想為鋒線添加不同元素。一名能夠撕開對手防線的球員就是答案，山曹擁有腳法、傳送能力，在禁區內亦擅於短傳，符合我們的要求。」「但他是有點欠運，正式加盟前如所有人一樣前往度假，結果耳部受到感染，最終需要住院。在跟大軍一起開操前，他備受煎熬了10天左右。這件事從來未被公開，我最終亦沒有太多機會在比賽中起用他，因為他正在努力重拾狀態時，我已經快要離開曼聯。」蘇B補充。山曹過往在多蒙特表現出色，是歐洲球壇矚目的新星，在曼聯窮追不捨一段長時間之後，山曹2021年夏天終以7300萬鎊身價加盟，但轉投紅魔後一直未能踢出水準，而蘇斯克查同年11月就被曼聯解僱。球隊改由坦夏領軍後，儘管山曹仍獲不少上陣機會，踢過多達41場比賽，但似乎無法為球隊帶來正面影響，至2023年開始以借將身份在其他球會過儼然流浪一般的生活，試過借回多蒙特，亦效力過車路士1now.com 體育 ・ 13 小時前
Threads網友票選日本最失望景點！竟有多個旅遊熱點上榜，東京鐵塔、由布院都有份？｜日本好去處
不少網民近月在Threads上發起《XX大賽》，當中就包括了大家熱孰的《Threads日本失望景點》大賽。於10月底出帖，吸引網民留下1,922道留言，不少網民紛紛分享自己旅途中「中伏」的經歷，甚至連一些人氣景點也榜上有名。原來，夢幻的照片背後，可能藏著擁擠、人潮、商業味濃的真相，就看部分「失望景點」。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 (另有本日最新成交)
粉嶺山麗苑B座高層3房戶 居二市場價$273.8萬成交 中原地產 - 陳世豪經理表示，近期大市氣氛向好，買家入市信心增，紛紛加快入市，粉嶺山麗苑本月暫錄約13宗成交，最新錄得B座高層08室，單位實用面積378平方呎，3房間隔，開價約$280萬，日前議價後以居二市場價$273.8萬獲承接，實用面積平均呎價$7243。 陳世豪指，新買家為白居二客，見屋苑環境舒適，價錢合理，高層開揚，亦有企理裝修，於睇樓時立即決定購入單位作自住之用。據了解，原業主於2021年以$197萬購入上址，持貨4年，現轉手賬面獲利$76.8萬離場，單位期內升值39%。 延伸閱讀: 山麗苑 粉嶺 西半山羅便臣道80號中層海景戶以$2,165萬連車位獲承接 美聯物業-陳凱廸經理表示，該行剛促成西半山羅便臣道80號2座中層C室單位成交，實用面積約842平方呎，為3房連套房及工人房間隔，擁有開揚海景，屬屋苑內優質放盤，由於屋苑坐落傳統豪宅地段，加上目前樓市氣氛不俗，故獲豪宅用家垂青，並加快拍板，以$2,165萬連車位承接，實用面積平均呎價約為$25,774。 原業主於2011年初以約$1,740萬購入上述物業，是次轉手帳面獲28Hse.com ・ 22 小時前
太陽風暴再襲 低緯度有機會看到極光
（法新社華盛頓12日電） 受到劇烈的太陽活動影響，異常低緯度地區預計將在今天晚上到明天再次出現壯麗的極光，但這也會對通訊網路構成風險。然而，強烈的太陽風暴帶來的不只是令人驚豔的光芒，還會擾亂通訊系統，導致衛星故障與電網過載。法新社 ・ 23 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 20 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 20 小時前
新聞女王2｜50歲佘詩曼「Man姐」給女生們的建議：腦袋、銀包，其中一樣都需要努力填滿
《新聞女王2》近期成為熱話，「Man姐」佘詩曼人氣有增無減，亦有網民在Threads上分享她的訪問片段，當中一條問及她給女生建議的片段瘋傳，也許會有所啟發。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
11 個月大男嬰染甲流不治｜騰訊季賺 706 億增 18%｜李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴｜11 月 14 日・Yahoo 早報
衞生防護中心昨日（13 日）公布，一名年僅 11 個月大的男嬰感染甲型流感後離世。男嬰早前因併發症留院逾兩周，延至今日不治。 中心總監徐樂堅表示，男嬰本身有長期病患，這宗個案屬本年度第二宗兒童感染流感後不幸離世的事件。他指，自季節性流感疫苗接種計劃於九月展開後，本港錄得 9 宗兒童感染流感的嚴重個案，只有 1 人曾在發病前接種本年度疫苗。他呼籲所有年滿 6 個月的人士，如尚未接種疫苗，應立即安排接種，尤其是兒童、長者、患有慢性疾病及免疫抑制的成年人。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宣萱post拖手相被誤會官宣戀情 網民：係咪古仔呀
宣萱下半年突然人氣彈起，喺林家謙演唱會成為壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hit，加上Jessica都有玩threads，令佢吸納唔少年青fans。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。28Hse.com ・ 2 小時前
美股日誌｜三指數大跌納指挫2.3% 比特幣再失10萬關
美股顯著下跌，三大指數見一個月以來最大跌幅，受科技股拖累，納斯達克指數重挫近2.3%，一度跌穿50天移動平均線，道瓊斯指數連續兩日創新高後，跌近800點收市。市場對聯儲局12月的減息預期降温。比特幣隨科技股大跌，再失守10萬美元大關。Yahoo財經 ・ 7 小時前
K湯打後備重生冇不滿
【Now Sports】達拉斯獨行俠解僱總經理尼高夏里遜後，周三仍在主場以114:123不敵鳳凰城太陽，但開季以來一直狀態低迷的卡里湯臣，今場攻入19分，交出今季最佳表現，賽後更表示其實很享受打後備。開季頭7場都打正選的卡里湯臣（Klay Thompson），因為表現不佳，從上周對新奧爾良塘鵝一役起開始轉打後備，這是他連續第4場以後備身份披甲，結果迎來今季最高得分，有19分進帳，三分球6個，但起手多達17次，命中率仍有待改進。K湯賽後說：「我其實蠻享受的（後備角色），因為能先在場邊看比賽怎麼進行，再找出自己可以融入的時機。老實說，這是我的第15個球季，還能在NBA打一場30分鐘的比賽，能打多久就多久。我不是說自己快不行了，而是站在場上本身就是一種榮譽，無論如何，今年的目標就是成為球隊最穩定的支柱。」獨行俠曾在最後一節追到3分落後，可是最後仍然功虧一簣，而且有PJ華盛頓首節便肩傷離場；太陽則迎來4連勝，正選5人全部得分上雙，戴雲保卡貢獻26分和9助攻，兩天前對塘鵝取得生涯新高42分的基臣阿倫，也有23分進帳。最後談到尼高夏里遜被炒，K湯補充：「這一行很殘酷，他是我朋友，只希望他一切順利。now.com 體育 ・ 23 小時前
立法會選舉・九龍東︱76 歲陳鑑林現身撐顏汶羽 討論聚焦「過山線」︱Yahoo
立法會「愛國者同心治港」選舉論壇持續進行，今早（13 日）九龍東地方選區論壇於觀塘曉光街體育館舉行。論壇辯論氣氛並不熱烈，主要聚焦在九龍東建立第二個核心商業區（CBD），以及區內交通問題，包括俗稱「過山線」的「東九龍智慧綠色大眾運輸系統」。各候選人繼續帶同助選團到場打氣，其中顏汶羽的助選團包括曾經擔任 4 屆九龍東立法會議員的 76 歲陳鑑林，至於行政會議成員湯家驊亦到場支持另一名候選人陳進雄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 1 天前