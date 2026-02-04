內地交流期間偷走飲酒 2男1女生租房過夜 隨團教師懵然不知

【on.cc東網專訊】香港中學每年都會舉行內地交流團，惟不時會爆出學生偷走離開酒店事件。據了解，深水埗Band 1中學香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，於1月中旬舉行中五級中山文化內地考察團，其中2男1女學生於晚上擅自離開酒店，疑外出飲酒，更租住房間在外過夜，直至翌日早上才返回學校安排的酒店，隨團老師更懵然不知，事件最後在交流團回港後，由其他同學舉報，才揭發事件。

教育局回覆查詢時表示，對事件表示高度關注，知悉後已即時聯絡學校跟進，據了解，學校正按校本訓輔機制嚴肅處理涉及個別學生行為的事件，會正式提交報告予教育局，學校並會加強學生的正確價值觀和公民意識，教導他們有適切的行為，教育局將繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援及意見。

當局又強調，已提醒學校敦促學生參加學習活動期間須嚴守紀律，嚴格遵循相關規則和指引，包括不可擅自離隊或離開下榻的酒店，守法守規，亦需明白違規行為會對自己和他人造成的負面影響。

教育局又指，同學應好好珍惜寶貴的學習機會，認真投入學習活動，自律守規。任何罔顧個人安全、故意破壞集體紀律的行為均是極不負責任，不但影響校譽，也辜負親人和社會的栽培和信任。

