內地人口4連跌 去年792萬人出生創1949年來新低

【on.cc東網專訊】國家統計局周一（19日）公布人口統計數據，去年末內地人口14.0489億，較前年減少339萬人，連續第4年下降，降幅亦快於前年；全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰，跌至1949年以來的最低水平。

上述人口數據包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員。去年死亡人口1,131萬人，高於前年的1,093萬人，人口死亡率為8.04‰，人口自然增長率為-2.41‰。國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍同日發文指，根據全國1%人口抽樣調查結果，去年內地人口規模巨大，勞動力資源豐富，人口素質進一步提升，城鎮化水平穩步提高，人口高質量發展持續推進，為經濟社會高質量發展提供堅實的人口支撐。

從性別構成看，男性人口7.1685億人，女性人口6.8804億人，總人口性別比為104.19（以女性為100）。從年齡構成看，16至59歲人口8.5136億人，佔全國人口60.6%；60歲及以上人口3.2338億人，佔全國人口23%，其中65歲及以上人口2.2365億人，佔全國人口15.9%。從城鄉構成看，城鎮常住人口9.538億人，比前年末增加1,030萬人；鄉村常住人口4.5109億人，減少1,369萬人；城鎮化率為67.89%，比前年末提高0.89個百分點。從受教育程度看，16至59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比前年提高0.1年。

面對近年內地人口變化新情況，各地區各部門着力推動完善生育支持政策，建立實施育兒補貼制度，大力發展普惠託育服務，不斷擴大優質教育資源供給，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略、以人為本的新型城鎮化戰略和健康中國行動。但外媒分析指，內地人口自2022年以來持續萎縮，老齡化進程加快，使提振國內消費、控制債務的政策布局更複雜，隨着數以億計的人口即將退出勞動力市場，養老金預算本已承壓，惟鼓勵生育政策的整體收效並不顯著，相關挑戰進一步凸顯。

