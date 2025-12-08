內地今季首批進口智利車厘子 經香港運抵深圳

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
失聯人士家屬進行DNA採樣 陳姓姐妹盼為父母尋回身份
【on.cc東網專訊】宏福苑五級大火，8座大廈中有7座陷入火海，釀成159人死亡，當中人員在宏昌閣發現多具遺體，有部分更被烈火燒成灰燼，至今仍未找到遺體，相信已罹難。on.cc 東網 ・ 5 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 19 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 9 小時前
西甲話題 ｜比寧咸食批踭勁流血 做錯一件事反被黃牌
皇家馬德里就好似英超的利物浦，近況認真麻麻，將帥又傳不和。比寧咸在一次爭搶中，被對方球員手肘擊中面部，導致眼角流血，需要暫時離場止血，但做錯一件事，結果食了一張黃牌。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美國晶片夢愈走愈難？台積電鳳凰城設廠需處理 18,000 條法規、未正式開工已燒 2.7 億港元，還要面對人才短缺與社區反彈。Yahoo財經 ・ 10 小時前
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」 百年品牌陷信任危機
金寶湯副總裁疑辱罵自家產品「窮人食品」，更稱湯內雞肉屬人工製造，事件引爆公關風暴，百年品牌信心受挫。Yahoo財經 ・ 5 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指鉅亨網 ・ 5 小時前