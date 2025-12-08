內地今季首批進口智利車厘子 經香港運抵深圳

【Now新聞台】智利到了車厘子收成季節，首批新鮮智利車厘子日前經香港運抵深圳。

智利是全球最大的車厘子出口國之一，目前到了出口高峰期，工人忙於在果園用人手採摘車厘子，並根據果實的顏色、大小及完整度，揀選符合出口要求的果品，由智利聖安東奧港出發，跨越太平洋運往中國。

第一批新鮮智利車厘子上周經貨輪運抵香港，之後通過跨境貨車運至深圳灣口岸，成為今個產季內地首批進口的智利車厘子。

央視報道，今年的「車厘子快航」船運增至32班，是去年的兩倍，整個航程亦縮短至約23天。

