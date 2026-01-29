內地今年春運跨區流動料創新高 達95億人次

【on.cc東網專訊】國家發展改革委副主任李春臨周四（27日）在介紹今年春運形勢和安排的國新辦新聞發布會上表示，今年春運全社會跨區域人員流動量將達95億人次，預計創歷史新高。

交通運輸部運輸服務司負責人高博在會上指出，今年春節假期下月15日凌晨零時到下月23日午夜12時，全國高速公路將免收7座及以下小型客車通行費。他又提到截至去年底，全國高速公路服務區已累計建成7.15萬個電動車充電槍，新增2萬個，充電服務保障能力明顯提升。

廣告 廣告

國鐵集團客運部負責人朱文忠表示，今年春運期間首次推出互聯網誤購限時免費退票新舉措，旅客在12306客戶端購票時因時間緊、未看清、誤操作等原因誤購車票，在購票支付成功30分鐘以內且在開車前4小時以上，退票時不收取退票費，這一舉措將成為今後常態化實施政策。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】