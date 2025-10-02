內地低調推「K 簽證」搶人才 引搶飯碗、種族歧視爭議 官媒：展現更開放自信的中國｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國大幅調高專才簽證 H-1B的費用之際，中國內地在 10 月 1 日起低調推出新的「K 簽證」，被印度媒體形容為「中國版 H-1B」，隨即在內地引發爭議，網民批新計劃搶飯碗，更出現針對印度人的排外和種族歧視言論。官媒《人民日報》發表評論，強調該計劃展現「更開放自信的中國」，誤讀誤解只會誤導公眾，引發不必要的焦慮。

美國專才簽證獲批者印度人佔多

今年 9 月初，特朗普政府表示，將要求企業每年支付10萬美元用於聘請持 H-18 簽證的僱員。美國的 H-1B 簽證需要僱主擔保，並且採用抽簽制度，每年有 8.5 萬個名額，惟該簽證去年獲批者中，印度人佔約 71%。

美國大幅提高專才簽證 H-1B的費用後，中國的K簽證隨後在 10 月 1 日啟動，目標為科學、科技、工程及數學（STEM）領域的外國專業人才，聲稱能為科研、教育、創業及商務活動提供便利，被印度媒體形容為「中國 H-1B」。

網民憂引入外國人員「搶飯碗」

相關言論近日在內地被廣泛轉載，觸發輿論熱議，出現大量批評聲浪。不少網民擔心在就業市場低迷之際，引入外國大學生及研究人員會與本地畢業生搶飯碗，有留言直言「國內已經有大量學士、碩士、博士畢業生，還要再引入外國人？」亦有人抱怨「內地年輕人已經被逼激烈競爭，到最後卻敵不過一本外國護照」。

亦有評論質疑當局是否真能吸引高水平人才，外國人能否適應中國的語言環境及嚴格政治管控等。同時，針對印度人的排外與種族歧視言論亦充斥網絡。

官媒相繼發文

輿論發酵下，官媒《人民日報》的「人民日報評論」9 月30日發文批評有關言論「視野過於狹隘」，強調吸引的是青年才俊而非「低素質勞動力」，不能將K簽證和移民劃等號；《環球時報》社評 9 月 29 日指，K簽證讓世人看到一個「更開放、更自信的新時代中國」。

據官方在 8 月公布的資料顯示，K簽證申請者需具備中國或海外知名大學、科研機構的 STEM 本科或以上學歷，或在這些機構任教、從事科研工作。持有 K 簽證者無需本地僱主擔保，簽證亦設有較彈性的入境次數、有效期和逗留時間。

不過，當局目前未有公開年齡要求、具體院校名單。有評論認為，K 簽證反映中國正抓住機會吸納國際人才，北京近年與 75 個國家簽訂免簽協議，成功吸引部分知名學者離開美國大學赴華任教。但報道指中國的社會氛圍與政治環境，或影響外國專業人士的創意與創新，能否真正留住人才仍存變數。

