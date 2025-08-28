內地修訂抗戰書歷史 強化「中流砥柱」敍事立場

【on.cc東網專訊】今年是抗日戰爭勝利80周年，中國解放軍出版社近日修訂再版《中國抗日戰爭史》，內容強調中共是這場戰爭的「中流砥柱」，有指目的是強化其抗戰敍事立場。

該書分為上、中、下三卷六編，共計158萬字。據介紹，該書運用歷史唯物主義的立場觀點方法，以獨特的軍事視角、翔實的歷史資料和嚴謹的史學邏輯，客觀記述中國人民14年浴血奮戰的鬥爭史，凸顯中國在戰爭中的地位和作用，展現中共「作為全民族抗戰中流砥柱的光輝形象」。另稱，為弘揚偉大抗戰精神，幫助讀者樹立正確的二戰史觀，編寫組吸收了新時代以來抗日戰爭史研究的新思想、新觀點、新成果。此書修訂再版對全面理解中國共產黨在抗日戰爭中的「中流砥柱」作用、增強民族凝聚力等方面，具有重要意義。

台灣陸委會早前表示，北京當局近年來一再扭曲事實，聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，更據此虛構台灣歸屬中國的錯假敍事，以此誤導、混淆國際社會認知。大陸國台辦周三（27日）反駁，日本發動全面侵華戰爭後，中共成為堅持抗戰的中流砥柱，領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，贏得抗戰勝利，台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。

