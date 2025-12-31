內地偶像靈超出手推撞私生飯 經理人回應 疑似受害人不怒反讚「香暈了」

唔少偶像都受到長期跟蹤拍攝嘅「私生飯」滋擾，內地網路最近熱傳一段影片，指男偶像靈超同2位跟拍嘅「私生飯」發生推撞，靈超經理人回應事件時表示「並未出現任何肢體暴力行為」。

靈超

網上2段流傳片段中，靈超喺高鐵站出現後，有「私生飯」立即上前舉機拍攝，靈超先用手撥開拍片女子手機，再追住對方並出手扯佢件外套令女子倒地，靈超嘅工作人員之後分隔二人，「私生飯」亦識趣後退未有再跟拍。而喺另一條片，靈超喺停車場落車後見到有「私生飯」一早捕定位置拍攝，立即衝向對方，粉絲本來想向前逃避但係俾靈超捉住。靈超更不顧後方有車駛近，將fans向後推走。

靈超向私生飯出手

靈超嘅私生飯被偶像拉倒在地上

fans倒地後，靈超仍然拉住對方衣領

靈超所屬公司回應指，當時靈超只係搶奪對方手機並導致螢幕摔壞，而且衝突發生於高鐵站，全程並未出現任何肢體暴力行為。此外，靈超所屬公司也指出涉事未係長期對靈超進行騷擾嘅「私生飯」，目前雙方已經針對手機的損失問題協商好賠償事宜。不過有網友指疑似受害人唔單上對靈超郁手冇不滿，反而大讚偶像「香暈了」，甚至話「雖然被打，但也有一剎那是被他抱在懷裡」，令外界十分意外。

另一條片，靈超喺停車場落車後見到有「私生飯」一早捕定位置拍攝，立即衝向對方

靈超都唔係第一次同「私生飯」有爭執，今年7月同樣試過將跟拍「私生飯」手機整跌，靈超所屬公司更加出過聲明抵制「私生飯」行為，但情況未有改善。

靈超

靈超

靈超

今年24歲嘅靈超原名李英超，15歲時隻身去北京追夢，2018年1月參加真人show《偶像練習生》獲得第15名，同年8月與另外2名隊友組成男團ONER正式出道。

