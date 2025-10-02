內地傳收緊電訊網絡限制 諾基亞愛立信合約面臨國安審查

內地據報限制電訊網絡使用歐洲電訊設備供應商諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)的產品。(資料圖片)

《英國金融時報》引述消息人士報道，中國正在限制電訊網絡使用歐洲電訊設備供應商諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)的產品，並且要求愛立信及諾基亞的合約必須提交予國家網信辦，進行「黑箱」式國家安全審查，亦不會知道設備是如何被評估，審查時間或長達3個月，甚至更長。

報道進一步指出，電信設備的政府採購方還要求投標者提供系統中每個組件的詳細文件，以及本地化內容的比重資料。對於上述傳聞，中國國家互聯網信息辦公室未有回覆傳媒查詢，愛立信和諾基亞則不予置評。

自2022年中國《網絡安全法》修訂後，當局明顯加大淘汰外國設備的力度。該法要求所有「關鍵信息基礎設施」營運商，必須將任何存在潛在安全風險的採購項目，提交網信部門審查。

