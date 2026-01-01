內地元旦三日連假展開 西九高鐵站現入境人潮

【Now新聞台】內地元旦三日連假展開，多個陸路口岸出現入境人潮。

在西九龍高鐵站，早上8時許，已經有不少內地旅客完成入境手續後出閘，當中很多人都帶著行李箱。有旅客計劃趁新年到主題樂園玩，亦有人打算去商場購物。

廣州旅客邵小姐：「留一天，然後晚上就回去了，打算就在這邊逛一下，逛一下商場，買一些護膚品之類。(為甚麼選擇來香港買？)因為我們那邊要找代購，在香港可以直接買，價格也比較便宜。」

深圳旅客戚小姐：「今天的行程只是去迪士尼樂園，如果有空閒的時間還是去其他地方，沒有怎樣預算，就是想來就過來了。」

