內地元旦三日連假 經營酒店議員指有尖沙咀及灣仔酒店訂房爆滿

【Now新聞台】內地調休後有三日元旦假期，有經營酒店集團的立法會議員指，雖然除夕倒數煙花取消，但受惠於內地假期及本港有跨年演唱會，有尖沙咀及灣仔的酒店訂房爆滿，又認為農曆新年假期生意會向好。

立法會議員(選舉委員會)陳宗彝：「住兩晚的較多，所以對酒店業最大影響是內地調假，日本又不可以去，因為日本與中國的關係，取消了很多航班，很多人不去，選擇來香港，再加上我們有很多盛事吸引他們。美國關稅戰已經緩解了，滯後了的旅客需求由去年4月到10月大跌，未來那段時間，因為商務客對香港才是花費最緊要。」

#要聞