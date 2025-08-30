內地公布第四批34處 國家級抗戰紀念設施遺址名錄

【on.cc東網專訊】為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國務院近日印發通知，公布第四批34處國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。退役軍人事務部亦發公告，公布第四批43名著名抗日英烈、英雄群體名錄。至於紀念新聞中心下周日（8月31日）將在梅地亞新聞中心二層新聞發布廳舉辦第三場記者見面會，講述上述各方面情況。

是次公布的國家級抗戰紀念設施和遺址是各地遴選推薦、社會公開徵集、實地調研查看等途徑獲得，主要包括紀念抗戰時期重要戰役、為抗戰作出貢獻的著名英烈、國際友人和境外抗戰，以及反映日軍侵華罪行的設施和遺址。國務院發通知要求各地區和部門進一步加強抗戰紀念設施和遺址保護管理，做好史料文物和英烈事迹整理、宣傳展示工作，廣泛開展群眾性拜謁參觀等工作。

紀念大會包括閱兵儀式下周三（9月3日）將在北京市天安門廣場舉行，自周六（30日）傍晚6時至下周三下午2時針對相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。除持有紀念大會證件機動車和人員外，禁止其他車輛和行人通行。另外，中國人民銀行下周三起將陸續發行4枚紀念幣，分別為雙色銅合金紀念幣、8克金幣、150克銀幣及30克銀幣，均為中國法定貨幣。

