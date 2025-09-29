內地前首富王健林被限制高消費據報已取消。(資料圖片)

內地前首富、萬達集團創辦人王健林，昨(28日)傳出被「限制高消費」。惟事隔一日後，多間內媒報道今日(29日)報道，從中國執行信息公開網及企查查平台查詢獲悉，有關王健林「限制高消費」信息已不復存在，企查查風險提示中亦未顯示其存在限高記錄。

萬達集團近年陷入財困，不時出售資產。(資料圖片)

知情者：源於下屬項目公司經濟糾紛

對於今次「限高」事件的起因，接近萬達集團內部人士回應稱，事件根源在於下屬項目公司的經濟糾紛，雙方此前一直在通過多種方式協商解決，此次限高或因執行層面信息不對稱導致。惟這名人士沒有提到，經濟糾紛的另一方是哪間企業或個人。

萬達集團及其法定代表人王健林昨日傳出被限制高消費，此前大連萬達集團股份有限公司(萬達集團)、萬達地產集團有限公司(萬達地產集團)等被強制執行1.86億元人民幣。

若按照法規，未履行法律文書確定的給付義務，王健林將不得搭乘飛機、高鐵一等座及商務艙，同時亦不得在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。

此前萬達宣布派0.462元特別息

至於萬達酒店發展(169)半日升近3%，報0.71港元，成交245.37億元，公司此前宣布將會派發0.462港元特別股息。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/內地前首富王健林-限高消費-撤銷-事件傳因信息不對稱所致/603953?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral