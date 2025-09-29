男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
內地前首富王健林「限高消費」撤銷 事件傳因信息不對稱所致
內地前首富、萬達集團創辦人王健林，昨(28日)傳出被「限制高消費」。惟事隔一日後，多間內媒報道今日(29日)報道，從中國執行信息公開網及企查查平台查詢獲悉，有關王健林「限制高消費」信息已不復存在，企查查風險提示中亦未顯示其存在限高記錄。
知情者：源於下屬項目公司經濟糾紛
對於今次「限高」事件的起因，接近萬達集團內部人士回應稱，事件根源在於下屬項目公司的經濟糾紛，雙方此前一直在通過多種方式協商解決，此次限高或因執行層面信息不對稱導致。惟這名人士沒有提到，經濟糾紛的另一方是哪間企業或個人。
萬達集團及其法定代表人王健林昨日傳出被限制高消費，此前大連萬達集團股份有限公司(萬達集團)、萬達地產集團有限公司(萬達地產集團)等被強制執行1.86億元人民幣。
若按照法規，未履行法律文書確定的給付義務，王健林將不得搭乘飛機、高鐵一等座及商務艙，同時亦不得在星級酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費，也不得購買不動產或高價保險理財產品。
此前萬達宣布派0.462元特別息
至於萬達酒店發展(169)半日升近3%，報0.71港元，成交245.37億元，公司此前宣布將會派發0.462港元特別股息。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/內地前首富王健林-限高消費-撤銷-事件傳因信息不對稱所致/603953?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 8 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤
【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。Bloomberg ・ 3 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 3 小時前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 1 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前
英國新任內政大臣馬曼婷將重申收緊申請永居規定
《路透》報道,英國新任內政大臣馬曼婷(Shabana Mahmood)在周一於工黨大會發言時,會重申政府將考慮收緊移民在申請永久定居的規則,要求申請者證明他們對社會的價值。infocast ・ 4 小時前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 1 天前