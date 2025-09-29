內地十一客流或逾3.4億人次 突破歷史峰值

【on.cc東網專訊】國務院新聞辦公室周日（9月28日）說明十一、中秋假期交通運輸服務保障有關情況，交通運輸部預計假期去程客流高峰出現在周三（10月1日），單日或超3.4億人次，將突破歷史峰值。外交部領事保護中心周一（9月29日）提醒假期出境中國遊客，要樹牢安全意識，防範各類風險。

交通運輸部副部長李揚表示，今年十一、中秋假期共有8天，公眾出行將主要以外出旅遊、返鄉探親為主，預計全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期日均2.86億人次增長約3.2%。假期首末客流較集中，預計節前一天客流將顯著增加，返程客流會在中秋節後，下周二至三（7至8日）比較集中。

十一、中秋假期期間，小客車免費通行全國收費公路。按照有關規定，免費通行時段從周三凌晨0時開始，到節假日最後一天的下周三午夜12時結束，普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準。免費通行車輛包括7座或以下載客車輛，以及允許在普通收費公路行駛的電單車。

