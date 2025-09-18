焦點

專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉

內地千億「寺廟經濟」恐損「清淨莊嚴」 習近平要求回歸非牟利 禁高價香火︱Yahoo

少林寺被指依靠售票、演出及紀念品獲取龐大收入。 (Photo credit should read SHANG JI / Feature China/Future Publishing via Getty Images)
少林寺被指依靠售票、演出及紀念品獲取龐大收入。 (Photo credit should read SHANG JI / Feature China/Future Publishing via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】中國佛教界近年「寺廟經濟」盛行，部分寺院以旅遊、商品銷售及功夫表演賺取巨額收益，但同時引來爭議。外界質疑，一些僧人藉宗教名義籌款或營利，最終用於個人奢侈消費，令佛教「清淨莊嚴」的形象大打折扣。隨着輿論不斷發酵，國家主席習近平近年明確要求削弱宗教商業化傾向，強調宗教活動必須以非牟利為前提，並禁止高價香火及抽籤算命等過度收費行為。

DENGFENG, CHINA - NOVEMBER 17: Tsai Chih-chung (5th L), a well-known cartoonist from Taiwan, attends an ordination ceremony hosted by Shi Yongxin (6th L), the current abbot of the temple, to shave his head at Shaolin Temple on November 17, 2020 in Dengfeng, Henan Province of China. (Photo by Ren Hongbing/VCG via Getty Images)
DENGFENG, CHINA - NOVEMBER 17: Tsai Chih-chung (5th L), a well-known cartoonist from Taiwan, attends an ordination ceremony hosted by Shi Yongxin (6th L), the current abbot of the temple, to shave his head at Shaolin Temple on November 17, 2020 in Dengfeng, Henan Province of China. (Photo by Ren Hongbing/VCG via Getty Images)

「寺廟經濟」突破 1000 億人民幣

寺廟早於 1980 年代改革開放後在官方支持下逐步發展成為旅遊景點，依靠售票、演出及紀念品獲取龐大收入。少林寺是當中最典型例子，曾經一度被視為「少林公司」，市場規模持續擴大。地方政府因可藉此吸引人流，增加稅收與就業而樂見其成。然而，隨着「寺廟經濟」規模預計今年突破 1000 億人民幣，中央開始擔憂宗教勢力積累過多財富和人心，可能影響政治穩定。

習近平早年曾協助推動佛教古剎重開，並利用旅遊化經營模式示範宗教與官方合作。但自 2017 年修訂《宗教事務條例》後，政策重點轉向收緊。條例規定佛道教場所必須屬非牟利機構，嚴禁過度宣傳香火或高價法事，以免宗教墮入商業化。近年多宗案件顯示官方整頓決心，例如浙江警方調查有僧人涉嫌假借幫助孕婦與兒童募款，卻將資金用於奢華生活，中國佛教協會隨即褫奪其職銜。

DENGFENG, CHINA - NOVEMBER 17: Tsai Chih-chung (L), a well-known cartoonist from Taiwan, attends an ordination ceremony hosted by Shi Yongxin (R), the current abbot of the temple, to shave his head at Shaolin Temple on November 17, 2020 in Dengfeng, Henan Province of China. (Photo by Ren Hongbing/VCG via Getty Images)
DENGFENG, CHINA - NOVEMBER 17: Tsai Chih-chung (L), a well-known cartoonist from Taiwan, attends an ordination ceremony hosted by Shi Yongxin (R), the current abbot of the temple, to shave his head at Shaolin Temple on November 17, 2020 in Dengfeng, Henan Province of China. (Photo by Ren Hongbing/VCG via Getty Images)

釋永信曾獲地方政府送百萬元跑車

少林寺前方丈釋永信的落馬更具代表性。這位被稱為「CEO 和尚」的僧人，早於 2015 年已因情婦及貪腐指控引發爭議但不了了之。十年後，他再度捲入挪用資金與私生子傳聞，7 月少林寺公布調查消息，不久便被免職及剝奪僧籍。他多年來藉少林品牌建立龐大商業網絡，並曾獲地方政府送贈價值 100 萬元的豪華跑車，被視為「寺廟經濟」最極端的象徵。

在釋永信去職後，新任方丈釋延勒於 8 月上任，公開強調要削減商業活動，叫停部分演出及高價法事，並計劃移除寺內商店。但實際上，少林寺依然需收取 80 元門票，旅遊商品與表演依舊吸引大批遊客，去商業化進展有限。

