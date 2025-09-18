專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
內地千億「寺廟經濟」恐損「清淨莊嚴」 習近平要求回歸非牟利 禁高價香火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國佛教界近年「寺廟經濟」盛行，部分寺院以旅遊、商品銷售及功夫表演賺取巨額收益，但同時引來爭議。外界質疑，一些僧人藉宗教名義籌款或營利，最終用於個人奢侈消費，令佛教「清淨莊嚴」的形象大打折扣。隨着輿論不斷發酵，國家主席習近平近年明確要求削弱宗教商業化傾向，強調宗教活動必須以非牟利為前提，並禁止高價香火及抽籤算命等過度收費行為。
「寺廟經濟」突破 1000 億人民幣
寺廟早於 1980 年代改革開放後在官方支持下逐步發展成為旅遊景點，依靠售票、演出及紀念品獲取龐大收入。少林寺是當中最典型例子，曾經一度被視為「少林公司」，市場規模持續擴大。地方政府因可藉此吸引人流，增加稅收與就業而樂見其成。然而，隨着「寺廟經濟」規模預計今年突破 1000 億人民幣，中央開始擔憂宗教勢力積累過多財富和人心，可能影響政治穩定。
習近平早年曾協助推動佛教古剎重開，並利用旅遊化經營模式示範宗教與官方合作。但自 2017 年修訂《宗教事務條例》後，政策重點轉向收緊。條例規定佛道教場所必須屬非牟利機構，嚴禁過度宣傳香火或高價法事，以免宗教墮入商業化。近年多宗案件顯示官方整頓決心，例如浙江警方調查有僧人涉嫌假借幫助孕婦與兒童募款，卻將資金用於奢華生活，中國佛教協會隨即褫奪其職銜。
釋永信曾獲地方政府送百萬元跑車
少林寺前方丈釋永信的落馬更具代表性。這位被稱為「CEO 和尚」的僧人，早於 2015 年已因情婦及貪腐指控引發爭議但不了了之。十年後，他再度捲入挪用資金與私生子傳聞，7 月少林寺公布調查消息，不久便被免職及剝奪僧籍。他多年來藉少林品牌建立龐大商業網絡，並曾獲地方政府送贈價值 100 萬元的豪華跑車，被視為「寺廟經濟」最極端的象徵。
在釋永信去職後，新任方丈釋延勒於 8 月上任，公開強調要削減商業活動，叫停部分演出及高價法事，並計劃移除寺內商店。但實際上，少林寺依然需收取 80 元門票，旅遊商品與表演依舊吸引大批遊客，去商業化進展有限。
