內地南北方流感活動上升 中小學校聚集性疫情大增

【on.cc東網專訊】周六（11月1日）是世界衞生組織確定的世界流感日，中國疾控中心周五（10月30日）晚最新發布的流感監測周報顯示，流感病毒是今冬明春中國急性呼吸道傳染病的主要病原體，當前國內流感活動呈現上升趨勢，託幼機構、中小學校聚集性疫情明顯增加。
中國疾控中心周四發布全國急性呼吸道傳染病哨點監測最新情況，當前呼吸道傳染病疫情總體呈上升趨勢，南北方省份流感活動上升明顯，部分省份已進入中低水平流行。其中廣東、海南延續了夏季的中低水平流行期，目前其流感活動高於其他省份。門急診流感病例患者樣本的檢測結果顯示，流感病毒檢測陽性率在南方省份是10%，在北方是6%。國家流感中心監測數據顯示，上周四至周三（10月20日至26日）南方省份流感活動上升，北方部分省份上升，南北方檢測到流感病毒陽性標本中，H3N2亞型均佔逾九成。
監測結果分析顯示，上周四至周三檢出的呼吸道傳染病均為已知常見病原體，沒發現未知病原體及其導致的新發傳染病。專家指出，H3N2不是一個新的亞型，三價和四價流感疫苗均覆蓋所有流行的季節性流感病毒型別和亞型；又強調感染流感後正確用藥很重要，小心不要濫用抗生素。
