內地印發中共思想政治工作條例 增強憂患意識

【on.cc東網專訊】中共中央近日印發《中國共產黨思想政治工作條例》並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。中央宣傳部負責人周日（28日）指出，該條例是黨史上第一部關於思想政治工作的統領性、綜合性基礎主幹法規，是做好新時代思想政治工作的基本遵循。

通知指出，該條例以黨章為根本依據，總結黨領導思想政治工作的歷史經驗特別是新時代思想政治工作的理論和實踐經驗，進一步明確思想政治工作的體制機制、工作職責、內容方式、目標任務，對於堅持和加強黨對思想政治工作的全面領導，提高思想政治工作科學化制度化規範化水平，具重要意義。條例從9個方面明確思想政治工作的主要內容，包括加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，反對歷史虛無主義；加強國家安全教育和全民國防教育，增強憂患意識；開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育等。

通知要求，各級黨委和黨組抓好該條例的學習宣傳和貫徹落實，加強對思想政治工作開展情況的督促檢查，確保各項規定落到實處。各級黨組織要從政治上、全局上深刻認識思想政治工作的極端重要性，認真抓好思想政治工作，充分發揮思想政治工作的引領作用。全體黨員特別是領導幹部要加強黨性鍛煉，以身作則開展思想政治工作。各地區各部門在執行條例中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。

