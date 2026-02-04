內地去年前11個月 起訴逾1.1萬緬北涉詐人員

【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周三（4日）披露檢察機關打擊電訊網絡詐騙犯罪案件取得的成效，去年1至11月全國檢察機關依法批准逮捕逾4,300名緬北集中遣返涉詐人員，起訴1.1萬餘人，對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。

通報提到，浙江、廣東、福建等檢察機關依法辦理緬北明家、白家、魏家、劉家等重大跨境犯罪集團案件，依法提起公訴、出庭支持公訴。最高檢掛牌督辦，全程指導督導。明家、白家犯罪集團案已作判決，共16人被判處死刑立即執行，7人被判處死刑緩期兩年執行，16人被判處無期徒刑。

最高人民檢察院檢委會委員、經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅指出，檢察機關積極利用雙邊、多邊機制推動反電詐國際合作，參與《聯合國打擊網絡犯罪公約》談判，推動在聯合國框架下構建起打擊預防電詐等網絡犯罪的國際合作機制，中國去年10月簽署了該公約。檢察機關下一步將立足檢察職能，堅決遏制電詐犯罪多發高發態勢。

