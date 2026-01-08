內地去年破25.8萬宗電詐案 542骨幹等落網

【on.cc東網專訊】公安部周四（8日）在記者會上公布數據，內地去年部署開展多項專項行動，共偵破25.8萬宗電訊網絡詐騙相關案件，累計抓獲542名詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等，近期也公開通緝了100名電詐犯罪在逃「金主」和骨幹。

據通報，公安機關去年會同相關部門攔截詐騙電話36億次、短訊33億條，緊急止付涉詐資金2,170.7萬元人民幣（約2,416萬港元），累計見面勸阻674.7萬人次。當局又嚴密口岸邊境管控，建立健全緊急攔截機制，嚴打偷渡組織者，並加強涉詐人員教育引導。中方去年亦多次派工作組，赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點；又與緬泰建立三方協調機制，已有逾7,600名緬甸妙瓦底地區中國籍涉電詐疑犯被押解回國。

去年數據另顯示，全國公安機關共立刑事案件數同比下降12.8%，再創21世紀以來新低，立治安案件數同比下降3.5%，其中嚴重暴力犯罪、拐賣、傳統「盜搶騙」案件分別同比下降4.7%、40.7%、21.2%。全國一次死亡3人以上較大道路交通事故同比下降11%，未發生重特大道路交通事故，首次實現1990年有紀錄以來全年重特大道路交通事故的「零發生」。全國公安機關同年有210名民警、142名輔警因公犧牲。

公安部去年在全國全面推行國產小客車新車上牌「一件事」、網上辦理解除抵押登記等7項新措施，惠及逾50萬人，減少群眾辦事成本逾5,000萬元人民幣（約5,500萬港元），並實現191項公安政務服務事項「網上辦、掌上辦」。此外，240小時過境免簽政策實施一年來，全國各口岸入境外國人4,060萬人次，同比增長27.2%，其中適用240小時過境免簽人數較政策優化前同比增長60.8%。目前過境免簽國家拓展到55個，入境口岸增至65個。

