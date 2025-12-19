宏福苑五級火｜情緒支援熱線
內地去年30宗興奮劑陽性 類固醇成運動員濫藥重災區
【on.cc東網專訊】中國反興奮劑中心周四（18日）發布年報，顯示去年該中心共實施23,604宗興奮劑檢查，通過檢查發現30宗檢測陽性，並通過調查手段查處4宗涉及持有興奮劑以及對運動員使用興奮劑等違規，其中類固醇成為濫用藥物重災區。
根據統計，該中心去年共派遣檢查官7,745人次，採集27,384次樣本，其中賽外檢查超過1.9萬宗，共查處34宗違規。中心開展8宗案件調查和情報線索調查，其中一宗賽內紅血球生成素（EPO）陽性，經調查存在對運動員施用興奮劑行為，涉嫌妨害興奮劑管理罪，已移交執法部門，案件仍在辦理中。
近年該中心加大對舉報途徑宣傳，提高收集情報能力，去年共收到80條舉報訊息，較前年提高九成，查實比例為2.5%。截至去年底，全國共有405名反興奮劑工作人員，1,234名檢查官和1,959名純潔體育教育講師。中心在聲明中提到去年其他重點工作，包括順利完成備戰巴黎奧運會反興奮劑工作，實現中國體育代表團興奮劑問題「零出現」等。
