內地嚴打足壇「假賭黑」13球會扣分罰款 李鐵等73人終身禁從事足球

公安部、體育總局及中國足協聯合召開發布會。(互聯網)

內地足球2022年爆出貪腐案，國足原主教練李鐵被判囚20年、國足原主席陳戌源被判處無期徒刑後，當局繼續在足球領域持續深化打擊「假賭黑」違法犯罪，昨宣布李鐵等73人被終身禁止從事足球活動，並懲處13間涉事球會。

國家體育總局、公安部、中國足協昨日聯合召開記者會，公布足球行業「假賭黑」問題專項整治行動的情況，宣布經人民法院認定構成犯罪的前中國足協主席陳戌源、前國足主教練李鐵等73名足球從業人員，終身禁止從事任何與足球有關活動。對未被追究刑事責任，但行為已嚴重違反行業紀律的3名從業人員，禁止從事足球活動5年。13間涉事球會，包括天津津門虎、上海海港、上海申花、北京國安及山東泰山等，今個球季扣除3至10分聯賽積分，並罰款20萬至100萬元(人民幣、下同)。公安部指，將持續同體育行政部門，保持依法嚴查、嚴打高壓態勢，切實配合推動相關工作走深走實。中國足協表示，堅決貫徹中央推進足球振興發展的決策，對足球領域違規違紀問題絕不姑息手軟。

李鐵前年被判囚20年。

李鐵案涉額1.2億元

48歲的李鐵曾當選中國足球先生，曾出戰2002年世界盃及效力英超愛華頓，2020年至2021年執教國足。他在22年11月因涉嫌嚴重違法接受調查；涉及貪污罪、受賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪。檢方當時指控李鐵涉嫌受賄金額超過5,089萬元，涉行賄100萬元，涉單位行賄200萬元，涉非國家工作人員受賄2,675萬元，涉對非國家工作人員行賄3,905萬元，總金額約1.2億元。咸寧市人民檢察院提出的多項指控，包括2019年至2021年，李鐵利用擔任男足國家選拔隊主教練、男足國家隊主教練職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受他人給予的人民幣共計超過5,089萬元。24年12月一審李鐵被判有期徒刑20年；去年二審駁回上訴維持原判。

至於陳戌源則因受賄逾8,100萬元，前年被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，上繳受賄違法所得。法院認為，陳戌源在中國足協任職期間，為多個足球球會和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領域公平競爭秩序和行業生態環境，嚴重損害國家足球事業，需要從重處罰。

