內地報平安App「死了麼」爆紅 引起關注

【on.cc東網專訊】內地一款為獨居人群提供簽到及報平安服務的付費應用程式（App）「死了麼」，近日登上下載榜首位，引起熱議。開發者認為中國忌諱「死」字，但每個人都必須面對死亡。官媒前總編輯胡錫進認為此App能幫到孤獨長者，但建議它改名為「活着麼」，讓使用的長者心理上多有些安慰。

「死了麼」收費8元人民幣（約8.95港元），相當於簽到工具，若用戶連續多日未簽到，系統會於翌日自動發送電郵通知預先設置的緊急聯絡人，為潛在風險爭取干預時間。「死了麼」的始創開發團隊為3名「95後」，他們指在網上見到有人討論相關創意，看到當中存在需求，此事本身也很有意義，嘗試註冊「死了麼」這個名字，成功後用一個月時間完成開發，而目前未收到有關部門提出的改名要求。

2023年中國統計年鑑顯示，2022年全國家庭戶口抽樣總數接近50萬戶，其中一人戶佔比約為16.77%。有房地產研究平台發布《新獨居時代報告》預計，到2030年，中國獨居人口數量將達到1.5億至2億人，其中20至39歲的獨居者從2010年的1,800萬增加到4,000萬至7,000萬人，增長約1至2倍。

